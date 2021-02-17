В Ленинградской области 24 февраля V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Ленинградской области 24 февраля V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

С 24 по 28 февраля в Ленинградской области пройдет V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Рубрики : Образование     17 Feb 2021

Организаторами соревнований выступают комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс.

Целью проведения Регионального чемпионата является повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи в производственные секторы экономики и сферу услуг, совершенствование образовательных программ с учетом российских и международных требований к профессиональным компетенциям.

Соревнования в рамках Регионального чемпионата пройдут в 12 городах и населенных пунктах Ленинградской области, в числе которых и Гатчина, по 53 компетенциям, включая 11 юниорских компетенций, одну выставочную компетенцию и одну компетенцию в категории «Навыки мудрых».

В виду определенной эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области только две компетенции являются открытыми: «Сетевое и системное администрирование» и «Мехатроника».  На них приглашены конкурсанты из Санкт-Петербурга.

Условия участия для представителей других регионов:

- возраст – от 16 до 22 лет;

- участие вне конкурса;

- на одного участника приходится один эксперт, в случае командных соревнований: одна команда – один эксперт.

В рамках Регионального чемпионата будет организована деловая программа в очно-дистанционном формате. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте РКЦ Ленинградской области (раздел V Региональный чемпионат) www.lenfond.ru.

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