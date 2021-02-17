В Ленинградской области 24 февраля V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

Организаторами
соревнований выступают комитет общего и профессионального образования
Ленинградской области и Региональный координационный центр движения
Ворлдскиллс.
Целью
проведения Регионального чемпионата является повышение престижа рабочих профессий,
привлечение молодежи в производственные секторы экономики и сферу услуг,
совершенствование образовательных программ с учетом российских и международных
требований к профессиональным компетенциям.
Соревнования
в рамках Регионального чемпионата пройдут в 12 городах и населенных пунктах
Ленинградской области, в числе которых и Гатчина, по 53 компетенциям, включая
11 юниорских компетенций, одну выставочную компетенцию и одну компетенцию в
категории «Навыки мудрых».
В
виду определенной эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области только две компетенции являются открытыми: «Сетевое и
системное администрирование» и «Мехатроника».
На них приглашены конкурсанты из Санкт-Петербурга.
Условия
участия для представителей других регионов:
-
возраст – от 16 до 22 лет;
-
участие вне конкурса;
- на одного участника приходится один эксперт, в случае командных соревнований:
одна команда – один эксперт.
В
рамках Регионального чемпионата будет организована деловая программа в
очно-дистанционном формате. С более подробной информацией можно ознакомиться на
сайте РКЦ Ленинградской области (раздел V Региональный чемпионат)
www.lenfond.ru.