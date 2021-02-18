«Зеленый дом» в гостях у ребят из Дивенской

«Зеленый дом» в гостях у ребят из Дивенской

Специалисты Северо-Западного филиала Рослесинфорга приняли участие в викторине школьного лесничества «Зеленый дом».

Рубрики : Экология     18 Feb 2021

16 февраля в рамках сотрудничества специалисты Северо-Западного филиала Рослесинфорга приняли участие в викторине «Сказки леса» для учеников 5 и 6 классов Дивенской школы в школьном лесничестве «Зеленый дом».

Ребята отгадывали загадки, по фотографиям определяли растения, птиц и животных. По итогам соревнований детям вручили сладкие призы и сувениры. В составе жюри были руководители школьного лесничества «Зеленый дом» Ольга Кушакова и Михаил Морозов, а также друзья и наставники школьного лесничества – ведущий инженер производственно-технологического отдела филиала Северо-Западного филиала Рослесинфорга Георгий Урядников и главный специалист производственно-технологического отдела филиала Александр Гамов.

Специалисты Северо-Западного филиала проводят отрытые уроки, входят в состав жюри на викторинах, помогают с проведением практических и теоретических занятий школьного лесничества «Зеленый дом» на постоянной основе, формируя у подрастающего поколения внимательное и бережное отношение к природе.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+