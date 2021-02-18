«Зеленый дом» в гостях у ребят из Дивенской

16
февраля в рамках сотрудничества специалисты Северо-Западного филиала
Рослесинфорга приняли участие в викторине «Сказки леса» для учеников 5 и 6
классов Дивенской школы в школьном лесничестве «Зеленый дом».
Ребята
отгадывали загадки, по фотографиям определяли растения, птиц и животных. По
итогам соревнований детям вручили сладкие призы и сувениры. В составе жюри были
руководители школьного лесничества «Зеленый дом» Ольга Кушакова и Михаил
Морозов, а также друзья и наставники школьного лесничества – ведущий инженер производственно-технологического
отдела филиала Северо-Западного филиала Рослесинфорга Георгий Урядников и главный
специалист производственно-технологического отдела филиала Александр Гамов.
Специалисты
Северо-Западного филиала проводят отрытые уроки, входят в состав жюри на
викторинах, помогают с проведением практических и теоретических занятий школьного
лесничества «Зеленый дом» на постоянной основе, формируя у подрастающего
поколения внимательное и бережное отношение к природе.