Ни автомобиля, ни ренты

Как сообщает 47news, 22
февраля в гатчинскую полицию обратилась 30-летняя жительница Малого Верево. От
своего знакомого она получила предложение сдавать в аренду автомобиль
представительского класса. Некий товарищ занимается таким бизнесом: берет
хорошую машину в пользование и ежемесячно выплачивает владельцу приличную
ренту.
Жительница Верево купила
за 2,4 млн рублей «тойоту камри» и передала автомобиль 31-летнему Евгению – в
аренду. Отдала и документы на машину, и два комплекта ключей, чтобы получать
взамен хорошие дивиденды – 70 тысяч рублей каждый месяц. А номер телефона
бизнесмена хозяйка «тойоты» записала на бумажке. Дело кончилось тем, что
Евгений испарился вместе с иномаркой, а бумажку с номером его мобильника
девушка потеряла. Пришлось идти в полицию, чтобы нашли машину и афериста.
Но это ещё не всё.
Одновременно в полицию обратился 60-летний отец того самого знакомого, который
посоветовал девушке эту авантюру. Узнав о бизнесе на аренде авто, мужчина решил
в нем поучаствовать: в январе прошлого года он тоже купил «тойоту камри» за 2,3
млн рублей и еще «лэнд крузер-200» за 5,9 млн. Внедорожник взял в кредит.
Первые три месяца
коммерсант исправно платил за пользование автомобилями, а потом убедил
владельца подписать генеральную доверенность с правом продажи «лэнд крузера». И
пропал…
Полиция проводит
проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.