Ни автомобиля, ни ренты

Как сообщает 47news, 22 февраля в гатчинскую полицию обратилась 30-летняя жительница Малого Верево. От своего знакомого она получила предложение сдавать в аренду автомобиль представительского класса. Некий товарищ занимается таким бизнесом: берет хорошую машину в пользование и ежемесячно выплачивает владельцу приличную ренту.

Жительница Верево купила за 2,4 млн рублей «тойоту камри» и передала автомобиль 31-летнему Евгению – в аренду. Отдала и документы на машину, и два комплекта ключей, чтобы получать взамен хорошие дивиденды – 70 тысяч рублей каждый месяц. А номер телефона бизнесмена хозяйка «тойоты» записала на бумажке. Дело кончилось тем, что Евгений испарился вместе с иномаркой, а бумажку с номером его мобильника девушка потеряла. Пришлось идти в полицию, чтобы нашли машину и афериста.

Но это ещё не всё. Одновременно в полицию обратился 60-летний отец того самого знакомого, который посоветовал девушке эту авантюру. Узнав о бизнесе на аренде авто, мужчина решил в нем поучаствовать: в январе прошлого года он тоже купил «тойоту камри» за 2,3 млн рублей и еще «лэнд крузер-200» за 5,9 млн. Внедорожник взял в кредит.

Первые три месяца коммерсант исправно платил за пользование автомобилями, а потом убедил владельца подписать генеральную доверенность с правом продажи «лэнд крузера». И пропал…

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.