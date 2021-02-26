Гатчинские боксёры выступят на Первенстве СЗФО

Гатчинские боксёры выступят на Первенстве СЗФО

В городе Сертолово в конце января прошло Первенство Ленинградской области по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет.

Рубрики : Спорт     26 Feb 2021

В соревнованиях приняли участие 150 сильнейших боксеров, среди них воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2 под руководством тренеров-преподавателей Алексея Кочукова и Александра Моргуна.

В ходе двухдневных боев, показав отличную физическую и тактическую подготовку, гатчинцы вошли в число победителей и призеров соревнований.

Первое место заняли Александра Говорова (среди девушек в весовой категории 54 кг), Никита Поленок (среди юношей в весовой категории 70 кг), Дмитрий Суворов (80 кг). На втором месте – Илья Клюев (48 кг), Эдуард Герасимов (50 кг), Денис Буденков (70 кг). Бронзу присудили Альберту Бармину (60 кг).

Победители заработали путевку на Первенство СЗФО среди юношей и девушек 15-16 лет, которое будет проходить в Калининграде с 24 по 28 февраля 2021 года.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+