Гатчинские боксёры выступят на Первенстве СЗФО

В соревнованиях приняли
участие 150 сильнейших боксеров, среди них воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2 под
руководством тренеров-преподавателей Алексея Кочукова и Александра Моргуна.
В ходе двухдневных боев,
показав отличную физическую и тактическую подготовку, гатчинцы вошли в число
победителей и призеров соревнований.
Первое место заняли
Александра Говорова (среди девушек в весовой категории 54 кг), Никита Поленок
(среди юношей в весовой категории 70 кг), Дмитрий Суворов (80 кг). На втором
месте – Илья Клюев (48 кг), Эдуард Герасимов (50 кг), Денис Буденков (70 кг).
Бронзу присудили Альберту Бармину (60 кг).
Победители заработали
путевку на Первенство СЗФО среди юношей и девушек 15-16 лет, которое будет
проходить в Калининграде с 24 по 28 февраля 2021 года.