Гатчинские боксёры выступят на Первенстве СЗФО

В соревнованиях приняли участие 150 сильнейших боксеров, среди них воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2 под руководством тренеров-преподавателей Алексея Кочукова и Александра Моргуна.

В ходе двухдневных боев, показав отличную физическую и тактическую подготовку, гатчинцы вошли в число победителей и призеров соревнований.

Первое место заняли Александра Говорова (среди девушек в весовой категории 54 кг), Никита Поленок (среди юношей в весовой категории 70 кг), Дмитрий Суворов (80 кг). На втором месте – Илья Клюев (48 кг), Эдуард Герасимов (50 кг), Денис Буденков (70 кг). Бронзу присудили Альберту Бармину (60 кг).

Победители заработали путевку на Первенство СЗФО среди юношей и девушек 15-16 лет, которое будет проходить в Калининграде с 24 по 28 февраля 2021 года.