«Русская зима» по-гатчински

Открытие фестиваля «Русская зима» состоялось около Гатчинского Дома культуры, а сами соревнования развернулись на спортивных площадках стадиона «Балтийский».

В этом году фестиваль собрал школьников из Ленинградской и Архангельской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга, Республики Карелия - всего более 450 человек. Большая команда гатчинских волонтеров тепло принимала гостей и участников спортивных соревнований.

Проверяя на прочность спортивную закалку, природа, как будто, подшутила над спортсменами. Еще неделю назад стояли морозы, потом город засыпало снегом. Любители спорта приготовили коньки, лыжи и усиленно тренировались. И вот – все тает, журчат ручьи и льет дождь. Программа фестиваля резко поменялась, но не бодрое спортивное настроение у его участников. Сегодня юные спортсмены сражаются за победу в хоккее в валенках, футболе на снегу и лыжной эстафете. От Ленинградской области в мероприятии участвуют победители муниципальных соревнований Лиги школьного спорта.

В рамках фестиваля традиционно проходит межконфессиональный и межнациональный турнир по хоккею в валенках, в котором принимают участие команды от Гатчинской, Выборгский и Тихвинской епархий, Санкт-Петербургской митрополии, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и многонациональная команда Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, давая старт фестивалю, подчеркнул, что регион - лидер в развитии дворового спорта в России.

- Мы привыкли к любой погоде в области. Главное, что есть хорошее настроение, есть стремление поучаствовать в соревнованиях и пусть победит сильнейший, - поддержал участников Александр Дрозденко. - Мы начинали этот фестиваль с Ириной Константиновной Родниной. Мы как были, так и остались экспериментальной площадкой для всей Российской Федерации. И даже скажу нескромно: мы - лидеры дворового школьного спорта России. И по количеству спортзалов, которые мы ремонтируем, и по количеству школьных стадионов, которые мы ремонтируем, и по количеству спортивных объектов, которые мы строим. И правильно говорят, что в Ленинградской области делают ставку на массовый спорт.

Участников фестиваля приветствовала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Мы очень готовились и надеялись на фееричный фестиваль. Но я надеюсь, что погода истинным спортсменам не помеха, все мероприятия непременно состоятся, и вы получите максимум удовольствия от общения и занятия спортом. Именно в Гатчине набирал ход дворовый спорт и партийный проект. Дважды Гатчинский район становился победителем данного фестиваля, за что спасибо всем – нашими спортсменам, учителям, сподвижникам. И вообще спорт для ленинградцев – это норма жизни! – уверенно заявила Людмила Нещадим.

Свое напутствие юным любителям спорта прислал Министр спорта Российской Федерации Олег Матицын. Он отметил, что «такие мероприятия, как фестиваль «Русская зима», повышают интерес подрастающего поколения к физической культуре и спорту, способствуют популяризации активного образа жизни, профилактике вредных привычек, проведению полезного для здоровья досуга».

Заместитель председателя Общественного совета при Министерстве спорта РФ Роман Ольховский подчеркнул, что «Ленинградская область традиционно ставит самую высокую планку в проведении спортивных мероприятий, в первую очередь нацеленных на дворовый спорт: ему сегодня уделяется самое больше внимание на всех уровнях власти».

Фото Александра Баскакова



