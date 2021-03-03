Гран-при конкурса «Любовь моя — моя Россия!» - у «Горницы»!

Тринадцатый областной фестиваль-конкурс народного творчества «Любовь моя — моя Россия» проходил в конце 2020 года, в рамках отборочного тура областного фестиваля-конкурса народного песенного и инструментального искусства «Край любимый и родной». Среди учредителей конкурса - комитет по культуре Ленинградской области и областной Дом народного творчества.

В прошлом году все участники представили на конкурс яркие, интересные и разнообразные народные песни и музыкальные композиции. Сразу три номера подготовили к конкурсу участники народного самодеятельного ансамбля русской песни «Горница» из Центра творчества юных (руководитель - заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Павлов, концертмейстер Павел Макаев). Это русские народные песни «Милый мой на горочку...», «Ой на горке калина» и «Не было ветров, да вдруг навянули». По итогам всех выступлений «Горнице» был присуждён Гран-при конкурса-фестиваля.

Ещё одна высокая награда конкурса — диплом 1 степени — досталась талантливому гатчинскому дуэту Татьяны Цветковой и Оксаны Пиратовой (ансамбль русской песни «Горница») за исполнение русских народных песен «Запели песни, заиграли» и «Не свети-ка, месяц ясный».

Дипломом лауреата 2 степени на конкурсе-фестивале «Любовь моя — моя Россия!» отметили ещё один творческий коллектив ЦТЮ - муниципальный оркестр народных инструментов под руководством Людмилы Патрикеевой.