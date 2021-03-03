Гран-при конкурса «Любовь моя — моя Россия!» - у «Горницы»!

Тринадцатый
областной фестиваль-конкурс народного творчества «Любовь моя — моя Россия»
проходил в конце 2020 года, в рамках отборочного тура областного
фестиваля-конкурса народного песенного и инструментального искусства «Край
любимый и родной». Среди учредителей конкурса - комитет по культуре
Ленинградской области и областной Дом народного творчества.
В
прошлом году все участники представили на конкурс яркие, интересные и
разнообразные народные песни и музыкальные композиции. Сразу три номера
подготовили к конкурсу участники народного самодеятельного ансамбля русской
песни «Горница» из Центра творчества юных (руководитель - заслуженный работник
культуры Российской Федерации Владимир Павлов, концертмейстер Павел Макаев).
Это русские народные песни «Милый мой на горочку...», «Ой на горке калина» и
«Не было ветров, да вдруг навянули». По итогам всех выступлений «Горнице» был
присуждён Гран-при конкурса-фестиваля.
Ещё
одна высокая награда конкурса — диплом 1 степени — досталась талантливому
гатчинскому дуэту Татьяны Цветковой и Оксаны Пиратовой (ансамбль русской песни
«Горница») за исполнение русских народных песен «Запели песни, заиграли» и «Не
свети-ка, месяц ясный».
Дипломом
лауреата 2 степени на конкурсе-фестивале «Любовь моя — моя Россия!» отметили
ещё один творческий коллектив ЦТЮ - муниципальный оркестр народных инструментов
под руководством Людмилы Патрикеевой.