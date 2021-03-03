Провожаем зиму лыжными забегами

В рамках Спартакиада
пенсионеров города Гатчины в соревнованиях приняли участие 68 человек из девяти
команд.
В командном зачете места
распределились следующим образом: на первом месте – команда «Торпеда», на
втором месте – «Сильвия – ветераны», на третьем месте – «Фортуна», на четвертом
месте – «Арена», на пятом месте – «Всероссийское общество слепых», на шестом
месте – «Школа третьего возраста», на седьмом месте – «Мариенбург», на восьмом
месте – «Спартак», девятое место заняла команда «Маяк».
В личном зачете
победителями стали Вера Шилова («Торпеда», 06:03) и Дмитрий Васильев («Сильвия
– ветераны», 05:00). Второе место заняли Валентина Прокофьева («Сильвия –
ветераны», 07:07) и Олег Якимов («Торпеда», 05:46). Бронзу присудили Валентине
Гуменниковой («Фортуна», 07:10) и Михаилу Костюничеву («Торпеда», 5:56).
Во втором этапе XIII
Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины приняли участие восемь команд
первого и девять команд из второго дивизионов, всего – 68 спортсменов.
В личном зачете в первом
дивизионе в тройку лучших вошли: первое место – Марина Козлова (Районная ДЮСШ,
05:58) и Илья Чернов («Звезда», 09:43), второе место – Олеся Сульженко (ПИЯФ,
06:01) и Семен Афанасьев (ООО «Газпром ПХГ», 09:45), на третьем месте – Ксения
Шубина (АО «218 АРЗ», 06:02) и Валерий Хайлов (Районная ДЮСШ, 09:55).
Во втором дивизионе
первое место заняли Ксения Онышко (МЧС России, 04:37) и Денис Гарькин (Межрайонная
ИФНС России № 7, 07:48), на втором месте – Анастасия Спирина (Гатчинская КМБ,
04:57) и Марат Кульматицкий (Гатчинская школа № 11, 08:30), на третьем месте –
Вера Виноградова («Образовательные решения», 04:59) и Эдуард Демский (АО «ПО
Баррикада», 09:28).
В командном зачете в
первом дивизионе победителем стала команда Районной ДЮСШ, на втором месте –
команда ПИЯФ, бронзу присудили команде «Динамо». Во втором дивизионе первое
место заняла команда Гатчинской КМБ, на втором месте – МЧС России, на третьем
месте – Межрайонная ИФНС России № 7 по Ленинградской области.
Фото Mikka и Albina
Hallakas