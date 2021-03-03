Запугали чужим кредитом и заставили взять свой

24-го февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 36-летней женщины: ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка Москвы, и спросил, оформляла ли она кредит по просьбе неустановленного лица. Женщина зашла в банковское приложение и обнаружила, что от ее имени имеется заявка на кредит. Тогда по указанию звонившего она сняла 298 тысяч рублей в банкомате и через тот же банкомат перевела все деньги на номера мобильных телефонов, продиктованные «сотрудником службы безопасности». Номеров было девять. «Сотрудник» обещал прислать ей документы о закрытии счета.

Документы не прислали, но на следующее утро ей снова позвонили и сказали, что на ее имя пытаются оформить кредит мошенники. Выполняя указания очередного «сотрудника банка», женщина сама оформила кредит в приложении банка на 150 тысяч рублей, сняла эти деньги в том же самом банкомате на Соборной и перевела на другие телефонные номера, которые ей назвал звонивший. «Сотрудник» сообщил, что через тридцать минут все денежные средства будут зачислены на ее карту, и кредит будет закрыт. Но прошло гораздо больше получаса, а деньги так и не зачислились. Ущерб составил 448 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.