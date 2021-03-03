Запугали чужим кредитом и заставили взять свой

24-го февраля в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 36-летней
женщины: ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы
безопасности банка Москвы, и спросил, оформляла ли она кредит по просьбе
неустановленного лица. Женщина зашла в банковское приложение и обнаружила, что
от ее имени имеется заявка на кредит. Тогда по указанию звонившего она сняла
298 тысяч рублей в банкомате и через тот же банкомат перевела все деньги на
номера мобильных телефонов, продиктованные «сотрудником службы безопасности».
Номеров было девять. «Сотрудник» обещал прислать ей документы о закрытии счета.
Документы не прислали, но
на следующее утро ей снова позвонили и сказали, что на ее имя пытаются оформить
кредит мошенники. Выполняя указания очередного «сотрудника банка», женщина сама
оформила кредит в приложении банка на 150 тысяч рублей, сняла эти деньги в том
же самом банкомате на Соборной и перевела на другие телефонные номера, которые
ей назвал звонивший. «Сотрудник» сообщил, что через тридцать минут все денежные
средства будут зачислены на ее карту, и кредит будет закрыт. Но прошло гораздо
больше получаса, а деньги так и не зачислились. Ущерб составил 448 тысяч
рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.