Череповецкие гастроли гатчинских флорболистов

За победу боролись 11 команд из Новгородской, Ленинградской, Тверской, Архангельской и Вологодской областей – это сильнейшие детские команды Российской Федерации. Соревнования проводились в двух возрастных категориях: 2010-2011 г.р. и 2012-2013 г.р. Гатчинский район представляла команда «Бизоны» из Рождествено и команда «Гатчинский лицей №3».

На групповом этапе юным гатчинцам не было равных: они обыграли фаворитов турнира – команду «Барракуда» из Северодвинска и соперников из Санкт-Петербурга – команду ХГ СКА, набрав 12 очков из 12 возможных с лучшей разницей забитых и пропущенных + 36 голов.

В финальной битве за кубок Череповца вновь сошлись команда лицея №3 и «Барракуда», занявшие первое и второе место соответственно. К сожалению, сложная и упорная игра против команды ХГ СКА за полтора часа до финала сказалась на гатчинских ребятах: они боролись изо всех сил, но не хватило скорости и свежести против отдохнувших соперников. В итоге они уступили со счетом 9-4 и заняли итоговое 2-е место.

Лучшим игроком турнира был признан Михаил Ковалёв из команды «Лицей №3», забивший в общей сложности 27 голов.

«Бизоны» победили на групповом этапе турнира, где в упорном матче против одного из фаворитов – команды «Северодвинск-10», проигрывая по ходу игры со счетом 0-4, смогли сначала отыграть 3 гола, а на последних секундах матча свести результат к ничье 4-4. В игре за Кубок снова встретились эти две команды. В упорной борьбе команды забили по 3 гола, но при равном счете «Бизоны» проиграли серию буллитов 2-1. В составе команды «Бизоны» техничной и качественной игрой отличилась девочка – Екатерина Смирнова, став лучшим игроком турнира в возрасте 2010-2011 г.р.

источник: https://vk.com/id216335397