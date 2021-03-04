Нина Дмитриевна Фролова: сто лет доброты и милосердия

В этом небольшом концерте прозвучали любимые песни Нины Дмитриевны, которые она слушала со своего балкона. С добрыми словами и пожеланиями на концерте-поздравлении выступили глава администрации Вырицкого поселения М.В. Хомченко, начальник отдела по организационной работе с населением администрации Гатчинского района А.В. Соколова, помощник депутата Законодательного собрания Ленинградской области Л.А. Тептиной Татьяна Рослякова, председатель Совета ветеранов Е.И. Кочнева.

Также Нине Дмитриевне Фроловой был зачитан поздравительный адрес от имени главы Гатчинского района Виталия Филоненко и главы администрации Людмилы Нещадим:

«Для нас особая честь поздравить Вас с этой особенной датой. За Вашими плечами - целая эпоха. На Ваш век выпали тяжелейшие испытания в период Великой Отечественной войны. 900 дней блокады Ленинграда Вы прожили, мужественно преодолевая голод и холод, утрату близких. Несмотря ни на что, Вы продолжали не только нести свою вахту, но и оказывать всяческое содействие осаждаемому городу и его жителям. Ваши человеколюбие, открытое и доброе сердце спасли жизнь и здоровье многих людей во времена войны и после нее».

В долгой жизни Нины Фроловой были дни трудные, опасные и радостные дни. Несмотря на все испытания, она сумела сохранить в своем сердце доброту и открытость, и всегда дарила людям заботу и утешение.

Нина Дмитриевна Фролова (в девичестве Кузнецова) родилась 3 марта 1921 года. В июне 1941 года она закончила 10 класс и собиралась поступать в педагогический институт имени А.И. Герцена на учителя физики. Но началась война, а затем и блокада. Все 900 дней блокады Нина Дмитриевна прожила в осажденном городе, испытав вместе со всеми и холод, и голод, и ужасы происходящего. Будучи комсомолкой, она организовывала помощь нуждающимся, тушила зажигалки, в это же время училась в медицинском училище и работала в госпитале. Нина Дмитриевна награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Зимой 1941-1942 г.г. от голода умер ее отец, мать работала на Кировском заводе, там у станка и спала. Во время бомбардировки была ранена осколком снаряда в позвоночник.

В апреле 1944 года Нина Дмитриевна отправилась в Эстонию, где очень нужны были медики. До начала 1946 года она одна обслуживала 20 деревень, без помощников и транспорта. В любую погоду она спешила на помощь больным людям.

Жизнь сложилась так, что в родной Ленинград она вернулась только в 1961 году, а до этого работала в роддоме, а затем на скорой помощи в Горьковской области.

В поселке Вырица Нина Дмитриевна живет уже 60 лет, из них 20 лет она проработала в поликлинике, 26 лет – на скорой помощи. Нина Дмитриевна воспитала дочь и сына, имеет четырех внуков и трех правнуков.

Администрация Вырицкого поселения выражает благодарность за помощь в организации концерта Вырицкому культурному центру, «Вырицкому бюро добрых дел», Военно-патриотическому объединению «Отчий край»; за предоставленные подарки - магазину цветов «Флора» (Марина Липская и Ангелина Калиниченко и магазину «ФиксПрайс» (Ульяна Лобасова).