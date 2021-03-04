Они защищают спортивную честь Гатчины: Светлана Колесниченко - триумфатор Рио-2016

Светлана Колесниченко - победитель бразильской Олимпиады из Гатчины

Олимпиада в Бразилии запомнилось болельщикам многими напряженными противостояниями. Наиболее жаркой оказалась схватка в бассейне, где оспаривали звание лучшей команды планеты представительницы синхронного плавания.

Несмотря на то, что российские красавицы являются явными фаворитами первенства, борьба в Рио шла жесткая. Российским синхронисткам бросили вызов несколько команд. Сражение шло за сотые доли балла, был важен каждый момент выступления. В тяжелый момент роль лидера сборной взяла на себя Светлана Колесниченко.

Наша красавица сумела вдохновить команду на максимальную самоотдачу, и российские спортсменки выиграли золотые медали. Воспоминания о триумфе - прекрасный повод вспомнить о карьере знаменитой спортсменки Светланы Колесниченко.

Начало чемпионской карьеры

Первые шаги к золотой олимпийской медали Светлана сделала в семь лет. Родители отвели талантливую девочку в спортивную школу с красивым названием "Киви", которую создали супруги Белоусовы.

Через несколько лет Светлана уже принимала участие в состязании среди лучших спортсменок России. Ее заметили тренеры национальной сборной и пригласили в тренировочный лагерь. По возрасту Светлана подходила в состав юношеской сборной. Команда была допущена к первенству страны, которое и выиграла с большим отрывом.

Ее уверенное выступление привлекло внимание наставника национальной олимпийской сборной - Татьяна Михайловны Покровской. Талантливая Светлана перешла на тренировки с командой и прошла все сборы. Попасть в основную группу Колесниченко удалось в 2011 году, когда ушла в декретный отпуск одна из чемпионок.

Светлана максимально воспользовалась предоставившейся возможностью и закрепилась в национальной команде, подкрепив чемпионские амбиции успешным выступлением на Чемпионате мира.

Источник: Review-bk.ru