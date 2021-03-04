Они защищают спортивную честь Гатчины: Светлана Колесниченко - триумфатор Рио-2016

Светлана Колесниченко -
победитель бразильской Олимпиады из Гатчины
Олимпиада в Бразилии запомнилось болельщикам многими напряженными
противостояниями. Наиболее жаркой оказалась схватка в бассейне, где оспаривали
звание лучшей команды планеты представительницы синхронного плавания.
Несмотря на то, что российские красавицы являются явными фаворитами
первенства, борьба в Рио шла жесткая. Российским синхронисткам бросили вызов
несколько команд. Сражение шло за сотые доли балла, был важен каждый момент
выступления. В тяжелый момент роль лидера сборной взяла на себя Светлана Колесниченко.
Наша красавица сумела вдохновить команду на максимальную самоотдачу, и
российские спортсменки выиграли золотые медали. Воспоминания о триумфе -
прекрасный повод вспомнить о карьере знаменитой спортсменки Светланы
Колесниченко.
Начало чемпионской
карьеры
Первые шаги к золотой олимпийской медали Светлана сделала в семь лет.
Родители отвели талантливую девочку в спортивную школу с красивым названием
"Киви", которую создали супруги Белоусовы.
Через несколько лет Светлана уже принимала участие в состязании среди
лучших спортсменок России. Ее заметили тренеры национальной сборной и
пригласили в тренировочный лагерь. По возрасту Светлана подходила в состав
юношеской сборной. Команда была допущена к первенству страны, которое и
выиграла с большим отрывом.
Ее уверенное выступление привлекло внимание наставника национальной
олимпийской сборной - Татьяна Михайловны Покровской. Талантливая Светлана
перешла на тренировки с командой и прошла все сборы. Попасть в основную группу
Колесниченко удалось в 2011 году, когда ушла в декретный отпуск одна из
чемпионок.
Светлана максимально воспользовалась предоставившейся возможностью и
закрепилась в национальной команде, подкрепив чемпионские амбиции успешным
выступлением на Чемпионате мира.
Источник: Review-bk.ru