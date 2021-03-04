В Гатчине продолжаются дорожные работы

В
четверг, четвертого марта, для механизированной уборки города сотрудники УБДХ
г. Гатчины задействовали три комбинированные дорожные машины (день/ночь),
четыре трактора с плужно-щеточным оборудованием (ночью – три) для механизированной
уборки тротуаров, общественных пространств, дворовых территорий, пять тракторов
с пескоразбрасывателем, три легких погрузчика, один тяжелый погрузчик, четыре газели,
восемь самосвалов. В ручной уборке принимает участие 91 сотрудник коммунального
предприятия.
Снег вывозят с улиц Слепнева, Чухновского, Авиатриссы Зверевой, Карла Маркса, из
дворов в центральной части города. Снос аварийных и старых деревьев
осуществляется у дома № 7 по улице Генерала Кныша, обрезка деревьев – у дома №
3 по улице Урицкого.
Асфальтирование
горячей асфальтобетонной смесью производится на улицах Леонова, Чехова, Радищева,
Хохлова, Карла Маркса (от улицы Радищева до улицы 7 Армии), отсыпка щебнем – на улице
Чкалова. Откачка талых вод производится по адресам: проспект 25 Октября, 28,
проспект 25 Октября, 65. Также сегодня производится установка лежачих
полицейских со знаками у школы № 2 по улице Слепнева.