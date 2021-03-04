В Гатчине продолжаются дорожные работы

В четверг, четвертого марта, для механизированной уборки города сотрудники УБДХ г. Гатчины задействовали три комбинированные дорожные машины (день/ночь), четыре трактора с плужно-щеточным оборудованием (ночью – три) для механизированной уборки тротуаров, общественных пространств, дворовых территорий, пять тракторов с пескоразбрасывателем, три легких погрузчика, один тяжелый погрузчик, четыре газели, восемь самосвалов. В ручной уборке принимает участие 91 сотрудник коммунального предприятия.

Снег вывозят с улиц Слепнева, Чухновского, Авиатриссы Зверевой, Карла Маркса, из дворов в центральной части города. Снос аварийных и старых деревьев осуществляется у дома № 7 по улице Генерала Кныша, обрезка деревьев – у дома № 3 по улице Урицкого.

Асфальтирование горячей асфальтобетонной смесью производится на улицах Леонова, Чехова, Радищева, Хохлова, Карла Маркса (от улицы Радищева до улицы 7 Армии), отсыпка щебнем – на улице Чкалова. Откачка талых вод производится по адресам: проспект 25 Октября, 28, проспект 25 Октября, 65. Также сегодня производится установка лежачих полицейских со знаками у школы № 2 по улице Слепнева.