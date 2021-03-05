Нацпроекты улучшают жизнь ленинградцев

В
ТОП-10 по качеству жизни
Ленинградская область уже
несколько лет находится в «десятке» лучших регионов по качеству жизни. В
ковидный год субъект смог улучшить свои позиции и обосноваться на седьмой
строчке. О чем это говорит? Да о том, что из года в год жизнь в регионе
становится лучше: повышается зарплата, качество услуг, улучшается демографическая
ситуация и другие показатели.
«Сохранить и улучшить
позиции нам помогли своевременно принятые меры поддержки и безусловное
выполнение задач, поставленных Президентом России в национальных целях.
Национальные проекты отражают все ключевые направления для повышения качества
жизни. С их помощью в Ленинградской области в последние годы ведется масштабное
строительство социальной инфраструктуры, современным оборудованием оснащаются
наши школы и медицинские учреждения, строятся высокотехнологичные очистные сооружения,
обновляются региональные трассы», — прокомментировал итоги рейтинга губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко.
Стоит отметить, что в
2021 году работа будет продолжаться также интенсивно. Глава региона предупредил
всех чиновников «на берегу», что поблажек из-за COVID-19 не будет. Если в
прошлом году в Ленобласти нацпроекты реализовали почти на 100%, то в этом году
показатель должен быть не хуже, а даже лучше.
В настоящее время
реализуются мероприятия 45 региональных проектов, направленных на достижение
целевых показателей по 11 национальным проектам. На эти цели из областного и
федерального бюджетов выделили более 16 млрд рублей.
Социальное
строительство и благоустройство
В регионе большое
внимание уделяют строительству социальных объектов и благоустройству. Ведь с
появлением новых объектов жизнь граждан становится комфортнее и счастливее. Например,
по программе «Стимул» строится целый ряд важных объектов: школы в Сертолово,
Кудрово, Янино, Новогорелово, Муринском поселении, а также детские сады в
Буграх и Новогорелово. В Гатчине ведется проектирование школы на Аэродроме.
Если говорить о
благоустройстве, то ленинградцы уже проголосовали за объекты, которые появятся
в 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Так, по итогам голосования, которое проходило с 15 января по 15
февраля, жители выбрали 113 территорий: сквер в Бокситогорске и набережная в
Пикалево, парк в Волхове и «Пашский променад», улица Шувалова в Мурино и
Центральная — в Кудрово, Батарейная гора в Выборге и набережная Ижоры в
Коммунаре, Пеллинский экопарк в Отрадном, Солнечный сад в Разбегаево и
набережная Луги и другие.
В Гатчине продолжится
благоустройство улицы Соборной и общественного пространства Аэропарк в
микрорайоне Аэродром.
Год
чистой воды
В Ленинградской области
продолжают выполнять поручение президента РФ и решать вопрос с питьевой водой.
Даже 2021-й объявили Годом чистой воды. Вопрос на самом деле сложный и решить
его за один год не удастся, но серьезные шаги для того, чтобы у каждого
ленинградца из крана текла качественная питьевая вода, уже делаются.
Сейчас ведется разработка
проектов по 6 крупным водоочистным сооружениям: в Выборге, Волхове, Кингисеппе
и Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района. В ближайшие
пару-тройку лет «Леноблводоканал» установит в регионе 108 модульных очистных
сооружений для очистки питьевой воды и 31 — для очистки сточных вод. Десять
таких сооружений появятся уже в этом году.
Доступная
медицина
В рамках нацпроекта
«Здравоохранение» в 2021 году продолжилась работа по обновлению
материально-технической базы региональных лечебных учреждений. Так, в областной
Детской клинической больнице установлен новый современный аппарат МРТ, который
способен корректировать мелкие движения, что очень важно при проведении
диагностики у детей раннего возраста.
В поликлинике в Пикалево
открылось рентгенотделение. Теперь пациенты могут сделать маммографическое,
рентгенографическое и флюорографическое исследования в одном медучреждении. На
закупку оборудования было направлено более 27 млн рублей. И это лишь малая доля
того, что делается.
Цифровизация
в деле
В начале 2021 года у
ленинградцев появилась возможность оформить удостоверение многодетной семьи в
электронном виде на портале Госуслуги или в МФЦ. Если раньше родители ждали
почти месяц, то сейчас на это уходит около двух недель. Документ раньше
выдавали только в районном центре социальной защиты. Электронный формат
получения некоторых документов значительно облегчит жизнь многодетных
родителей.
На этом в Ленинградской
области решили не останавливаться: в апреле 2021 года в удобном электронном
формате на сайте Госуслуги можно будет получить еще 20 востребованных услуг, а
до конца года на платформе появится более 100 новых опций.
Пандемия показала, что
некоторые услуги можно получать гораздо быстрее и без лишней бумажной волокиты.
Экспорт
малых компаний растёт
Российский экспортный
центр в начале 2021 года подвел итоги работы региональных центров поддержки
экспорта. И оказалось, что ленинградский Центр поддержки в тройке лидеров. Так,
в Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили более 100 экспортных контрактов.
В итоге общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов
при плановом показателе в 14 млн долларов. Отличный результат, особенно, когда
у бизнеса были сложности, связанные с закрытием границ и рядом ограничений.
Так или иначе, но
национальные проекты по-прежнему являются локомотивом региональной экономики.
Поэтому власти Ленобласти не намерены в 2021 году снижать темпы. Главное, что
благодаря активному взаимодействию региона и федерального центра, качество
жизни ленинградцев с каждым днем становится лучше.
Источник: Online47