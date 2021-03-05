Нацпроекты улучшают жизнь ленинградцев

В ТОП-10 по качеству жизни

Ленинградская область уже несколько лет находится в «десятке» лучших регионов по качеству жизни. В ковидный год субъект смог улучшить свои позиции и обосноваться на седьмой строчке. О чем это говорит? Да о том, что из года в год жизнь в регионе становится лучше: повышается зарплата, качество услуг, улучшается демографическая ситуация и другие показатели.

«Сохранить и улучшить позиции нам помогли своевременно принятые меры поддержки и безусловное выполнение задач, поставленных Президентом России в национальных целях. Национальные проекты отражают все ключевые направления для повышения качества жизни. С их помощью в Ленинградской области в последние годы ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры, современным оборудованием оснащаются наши школы и медицинские учреждения, строятся высокотехнологичные очистные сооружения, обновляются региональные трассы», — прокомментировал итоги рейтинга губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Стоит отметить, что в 2021 году работа будет продолжаться также интенсивно. Глава региона предупредил всех чиновников «на берегу», что поблажек из-за COVID-19 не будет. Если в прошлом году в Ленобласти нацпроекты реализовали почти на 100%, то в этом году показатель должен быть не хуже, а даже лучше.

В настоящее время реализуются мероприятия 45 региональных проектов, направленных на достижение целевых показателей по 11 национальным проектам. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделили более 16 млрд рублей.

Социальное строительство и благоустройство

В регионе большое внимание уделяют строительству социальных объектов и благоустройству. Ведь с появлением новых объектов жизнь граждан становится комфортнее и счастливее. Например, по программе «Стимул» строится целый ряд важных объектов: школы в Сертолово, Кудрово, Янино, Новогорелово, Муринском поселении, а также детские сады в Буграх и Новогорелово. В Гатчине ведется проектирование школы на Аэродроме.

Если говорить о благоустройстве, то ленинградцы уже проголосовали за объекты, которые появятся в 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, по итогам голосования, которое проходило с 15 января по 15 февраля, жители выбрали 113 территорий: сквер в Бокситогорске и набережная в Пикалево, парк в Волхове и «Пашский променад», улица Шувалова в Мурино и Центральная — в Кудрово, Батарейная гора в Выборге и набережная Ижоры в Коммунаре, Пеллинский экопарк в Отрадном, Солнечный сад в Разбегаево и набережная Луги и другие.

В Гатчине продолжится благоустройство улицы Соборной и общественного пространства Аэропарк в микрорайоне Аэродром.

Год чистой воды

В Ленинградской области продолжают выполнять поручение президента РФ и решать вопрос с питьевой водой. Даже 2021-й объявили Годом чистой воды. Вопрос на самом деле сложный и решить его за один год не удастся, но серьезные шаги для того, чтобы у каждого ленинградца из крана текла качественная питьевая вода, уже делаются.

Сейчас ведется разработка проектов по 6 крупным водоочистным сооружениям: в Выборге, Волхове, Кингисеппе и Лодейном Поле, селе Колчаново и поселке Паша Волховского района. В ближайшие пару-тройку лет «Леноблводоканал» установит в регионе 108 модульных очистных сооружений для очистки питьевой воды и 31 — для очистки сточных вод. Десять таких сооружений появятся уже в этом году.

Доступная медицина

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2021 году продолжилась работа по обновлению материально-технической базы региональных лечебных учреждений. Так, в областной Детской клинической больнице установлен новый современный аппарат МРТ, который способен корректировать мелкие движения, что очень важно при проведении диагностики у детей раннего возраста.

В поликлинике в Пикалево открылось рентгенотделение. Теперь пациенты могут сделать маммографическое, рентгенографическое и флюорографическое исследования в одном медучреждении. На закупку оборудования было направлено более 27 млн рублей. И это лишь малая доля того, что делается.

Цифровизация в деле

В начале 2021 года у ленинградцев появилась возможность оформить удостоверение многодетной семьи в электронном виде на портале Госуслуги или в МФЦ. Если раньше родители ждали почти месяц, то сейчас на это уходит около двух недель. Документ раньше выдавали только в районном центре социальной защиты. Электронный формат получения некоторых документов значительно облегчит жизнь многодетных родителей.

На этом в Ленинградской области решили не останавливаться: в апреле 2021 года в удобном электронном формате на сайте Госуслуги можно будет получить еще 20 востребованных услуг, а до конца года на платформе появится более 100 новых опций.

Пандемия показала, что некоторые услуги можно получать гораздо быстрее и без лишней бумажной волокиты.

Экспорт малых компаний растёт

Российский экспортный центр в начале 2021 года подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта. И оказалось, что ленинградский Центр поддержки в тройке лидеров. Так, в Ленобласти 65 малых и средних предприятий заключили более 100 экспортных контрактов. В итоге общий объем поддержанного экспорта за год составил 31,9 млн долларов при плановом показателе в 14 млн долларов. Отличный результат, особенно, когда у бизнеса были сложности, связанные с закрытием границ и рядом ограничений.

Продукция экспортировалась в 28 стран мира, среди которых Австралия, США, Канада, Норвегия, Армения. В частности, 31 контракт был заключен на поставку продукции лесопромышленного комплекса, 29 — на товары областного агропрома, 12 — оборудования и приборов. Региональные проекты «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» помогают уверенно справляться с задачей по увеличению доли несырьевого экспорта, которая была поставлена главой государства.

Так или иначе, но национальные проекты по-прежнему являются локомотивом региональной экономики. Поэтому власти Ленобласти не намерены в 2021 году снижать темпы. Главное, что благодаря активному взаимодействию региона и федерального центра, качество жизни ленинградцев с каждым днем становится лучше.





Источник: Online47