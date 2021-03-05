Тот самый «Пе-2»?

В
прошлом году в музее появился новый экспонат: часть винта и двигатель
бомбардировщика «Пе-2», на котором, предположительно, летал героический экипаж:
командир эскадрильи Василий Гречишкин, стрелок-радист Иван Марченко и штурман
Алексей Перегудов, чьи потомки живут в Гатчине.
Накануне
Дня защитника Отечества, 16 февраля, внук героя - майор Алексей Перегудов
передал в дар музею удостоверение Героя Советского Союза своего деда.
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Бабушке вручили его в Москве в 1944 году. И так это удостоверение хранилось у
нас в семье и передавалось из поколения в поколение. Сейчас мы с сестрой
приняли решение передать его в Гатчинский музей истории военной авиации, –
сказал Алексей Валерьевич.
Документ
о посмертном присвоении звания Героя Советского Союза теперь будет находиться в
одной экспозиции с деталями, возможно, того самого бомбардировщика, на котором
был совершен подвиг.
Руководитель
Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев отметил высокую
вероятность того, что найденные самолетные останки принадлежат именно самолету
Гречишкина – Перегудова.
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На каждой детали этого двигателя, на лопастях есть номера. Основной номер –
4860. К сожалению, сейчас пандемия, основной архив ВВС находится в Подольске, и
из-за карантина мы не можем получить документы, подтверждающие, что это
двигатель того самого бомбардировщика, на котором летал штурман Перегудов. Но
наши коллеги из Казани получили устное подтверждение и передали нам, что это именно
тот двигатель, – подчеркнул Геннадий Анатольевич.
Двигатель
«Пе-2» вместе с винтом установлен в самом центре выставочного зала. Со временем
в музее будет создана отдельная экспозиция «Гатчина – в истории военной
авиации». А уже к концу этого года в рамках проекта «Аэропарк» планируется
построить выставочный павильон для постоянного хранения экспонатов.