Тот самый «Пе-2»?

В прошлом году в музее появился новый экспонат: часть винта и двигатель бомбардировщика «Пе-2», на котором, предположительно, летал героический экипаж: командир эскадрильи Василий Гречишкин, стрелок-радист Иван Марченко и штурман Алексей Перегудов, чьи потомки живут в Гатчине.

Накануне Дня защитника Отечества, 16 февраля, внук героя - майор Алексей Перегудов передал в дар музею удостоверение Героя Советского Союза своего деда.

- Бабушке вручили его в Москве в 1944 году. И так это удостоверение хранилось у нас в семье и передавалось из поколения в поколение. Сейчас мы с сестрой приняли решение передать его в Гатчинский музей истории военной авиации, – сказал Алексей Валерьевич.

Документ о посмертном присвоении звания Героя Советского Союза теперь будет находиться в одной экспозиции с деталями, возможно, того самого бомбардировщика, на котором был совершен подвиг.

Руководитель Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев отметил высокую вероятность того, что найденные самолетные останки принадлежат именно самолету Гречишкина – Перегудова.

- На каждой детали этого двигателя, на лопастях есть номера. Основной номер – 4860. К сожалению, сейчас пандемия, основной архив ВВС находится в Подольске, и из-за карантина мы не можем получить документы, подтверждающие, что это двигатель того самого бомбардировщика, на котором летал штурман Перегудов. Но наши коллеги из Казани получили устное подтверждение и передали нам, что это именно тот двигатель, – подчеркнул Геннадий Анатольевич.

Двигатель «Пе-2» вместе с винтом установлен в самом центре выставочного зала. Со временем в музее будет создана отдельная экспозиция «Гатчина – в истории военной авиации». А уже к концу этого года в рамках проекта «Аэропарк» планируется построить выставочный павильон для постоянного хранения экспонатов.