Грачи, бабочки и божьи коровки: о тех, кто открывает весну

Грачи прилетели!

Как правило, первыми мы замечаем грачей, которые возвращаются в свои владения сразу, как только начинает таять снег, приблизительно между 4 и 23 марта. Массовый прилет наблюдается дней через десять после появления передовых птиц. Прилетая к нам раньше всех птиц, грачи покидают нас позже других — в конце октября или начале ноября. Птицы собираются в громадные стаи и отправляются вдоль побережья Чёрного моря на Кавказ, в Туркмению и южнее — в Индию, Африку, Афганистан. Иногда они добираются до долины Нила или даже перелетают через Сахару!

Ещё одни предвестники наступления весны — трясогузки. Их милый голосок которых можно услышать уже во время первого таянья снегов, с конца февраля по март. Птицы, гнездящиеся в Европе, зиму проводят в Африке, на юге Азии и на юго-западе Европы.

Едва ли не самыми последними к нам прилетают стрижи. Это происходит приблизительно в середине - конце мая. Стрижи зимуют в Африке, при этом пролетая весь континент с севера до юга, и южной Индии. Встречаются зимующие птицы и в странах Юго-Восточной Азии, в частности на восточном побережье Таиланда.

Шумное появление в наших городах стрижей знаменует собой начало птичьего лета, так как большинство пернатых к этому времени уже садится на гнезда. О стрижах даже говорят, что они прилетают «на спине циклона».

Пора вставать: весна пришла!

В самом начале календарной весны насекомые всё ещё находятся в состоянии спячки или, как говорят учёные, в диапаузе. Диапауза отчасти похожа на состояние анабиоза у позвоночных теплокровных и хладнокровных животных (медведи, ежи, лягушки). Только в отличие от анабиоза «зимний сон» насекомых очень глубок. Насекомые могут зимовать на любой стадии своего развития – от яйца до имаго (взрослое насекомое).

Самые первые насекомые появляются у нас в конце марта, когда ещё лежит снег. В это время у воды можно увидеть большое количество веснянок — довольно крупных насекомых с нежным тельцем, прозрачными крылышками и длинными тонкими усиками на голове.

Довольно рано просыпаются весной первые бабочки. Некоторые из них проводят зимовку в стадии яйца. Большинство чешуекрылых впадает в спячку, находясь при этом в стадии куколки. Некоторые куколки проводят зиму, закрепившись на ветке дерева, на открытом месте, не боясь холодных ветров. Менее выносливые виды ещё гусеницами выбирают недоступные для ветров и дождей места и уже там превращаются в куколок и зимуют.

В стадии взрослой особи (имаго) проводят зиму такие бабочки, как лимонница, крапивница, репейница. Они укутываются в свои собственные крылья, как в одеяло, прячутся в трещинах коры или дуплах и там впадают в спячку. Некоторые бабочки укрываются в людских домах, иногда просыпаясь среди зимы. Бывают даже такие бабочки, которые, как птицы, отправляются осенью на юг, преодолевая тысячи километров.

Самой первой из наших бабочек просыпается крапивница. Позднее, дней через десять после неё, пробуждается лимонница.

Ранней весной в садах и парках появляются крупные шмели. Любопытно, что почти все члены шмелиной семьи живут совсем недолго — две-три недели. Осенью все семейство погибает - кроме молодых оплодотворенных маток, которые и будут зимовать. Для зимнего сна шмелиные матки ищут укромные местечки: трещины деревьев, норки, дупла, щели в стенах домов и других построек. Они пробуждаются очень рано, в первые тёплые деньки. Правда, увидеть их в это время сложно, так они заняты строительством своего нового земляного гнезда для возобновления шмелиного рода.

В разгар весны просыпаются от зимней спячки божьи коровки. Они зимуют на стадии имаго. Осенью коровки перебираются с полей и лугов на опушки леса, к заросшим травой берегам рек и оврагам. Здесь в укромных местах, под корой, во мху, под опавшими листьями они проведут зиму.

Иногда коровки собираются в огромные стаи и улетают за моря и леса, в далекие страны. Такое поведение насекомых до сих пор остается загадкой для ученых. Те из божьих коровок, которые адаптировались к жизни в городах, могут устроиться на зиму в домах людей. Они забиваются в щели кирпичной кладки и панелей, но больше предпочитают деревянные окна со щелями в них.

Подготовила Юлия Лысанюк