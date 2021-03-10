Ночной разбой раскрыли днём

В ночь на 6-е марта в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение от оператора АЗС «Несте» на Киевской улице: около половины четвертого ночи в зал зашел мужчина в черном, в медицинской маске и, угрожая, потребовал отдать деньги. Забрал деньги и скрылся. Приметы налетчика: на вид – русский, рост 175-180 см, худой.

На место происшествия был направлен полицейский патруль и следственно-оперативная группа. Возбудили уголовное дело по статье «разбой». В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан по горячим следам и полностью изобличен. 6-го марта, днем, в «Туутари-парке» за совершение данного преступления оперативники задержали 30-летнего жителя Гатчины Александра К., ранее судимого. Гражданин К. помещен в изолятор временного содержания.