Отняли машину и доехали до ближайшего кювета

Поздно вечером 27-го февраля в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции обратился 38-летний житель Нового Учхоза. К нему в квартиру пришли двое неизвестных мужчин, которые под угрозой применения физической силы потребовали отдать документы на автомобиль Hyundai Solaris, 2014 года выпуска, паспорт и ключи от машины. Получив требуемое, злоумышленники уехали на похищенной иномарке.

Потерпевший назвал приметы преступников. Оба – славянской внешности, лет 25-30 на вид, одеты полностью в черное и в медицинских масках. Один – среднего роста, нормального телосложения, отзывается на имя Андрей. Другой высокий, худой.

Под утро следующего дня полицейские обнаружили украденный Hyundai в кювете на трассе А-120, в садоводстве «Пламя», напротив остановки д. Сяськелево. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

1-го марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Новом Учхозе на площади Усова по подозрению в совершении данного преступления были задержаны местные жители: 26-летний Андрей Б., не работающий, ранее судимый, и 18-летний студент 2 курса ГИЭФПТ Ярослав С. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.