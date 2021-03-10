Отняли машину и доехали до ближайшего кювета

Поздно вечером 27-го
февраля в дежурную часть Войсковицкого отдела полиции обратился 38-летний
житель Нового Учхоза. К нему в квартиру пришли двое неизвестных мужчин, которые
под угрозой применения физической силы потребовали отдать документы на
автомобиль Hyundai Solaris, 2014 года выпуска, паспорт и ключи от машины.
Получив требуемое, злоумышленники уехали на похищенной иномарке.
Потерпевший назвал
приметы преступников. Оба – славянской внешности, лет 25-30 на вид, одеты
полностью в черное и в медицинских масках. Один – среднего роста, нормального
телосложения, отзывается на имя Андрей. Другой высокий, худой.
Под утро следующего дня
полицейские обнаружили украденный Hyundai в кювете на трассе А-120, в садоводстве
«Пламя», напротив остановки д. Сяськелево. По факту грабежа было возбуждено
уголовное дело.
1-го марта в ходе
оперативно-розыскных мероприятий в Новом Учхозе на площади Усова по подозрению
в совершении данного преступления были задержаны местные жители: 26-летний
Андрей Б., не работающий, ранее судимый, и 18-летний студент 2 курса ГИЭФПТ
Ярослав С. Задержанные помещены в изолятор временного содержания. Ведется
следствие.