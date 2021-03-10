Турнир ветеранов «Да разве сердце позабудет...»

Раушан Федорович
Фасхутдинов родился в деревне Протасовка Гатчинского района в 1933 году.
Увлечение спортом началось еще в детские годы: в начальной школе в деревне
Изора физическая культура стала любимым предметом. Война нарушила привычный
уклад жизни. Отца забрали на фронт, а Раушан Федорович с матерью ушли в
партизанский отряд. Жизнь была не из легких, но зато на глазах у мальчика
проходили события, которые закаляли духовно и физически.
После окончания войны он
с матерью вернулся в родные места и продолжил учебу в Дружногорской средней
школе. Лыжи, коньки и, конечно, футбол стали основными спутниками жизни. После
семилетки Раушан Федорович поступил работать на стекольный завод в поселке
Дружная Горка. Службу в армии проходил на морфлоте на Дальнем Востоке.
Вернувшись на родной
завод, Раушан Федорович стал тренером-общественником футбольной, а впоследствии
и хоккейной команд завода. В начале
1960-х годов, по
инициативе игрока Владимира Ильина, команда стала называться «Алмаз», и победы
следовали одна за другой. Команда стала известна не только в Гатчинском районе,
но и в Ленинградской области. Спорту Раушан Фасхутдинов оставался верен до
последних дней жизни. Он скончался в 2008 году.
На традиционном турнире
его памяти, организованном районным спорткомитетом и администрацией
Дружногорского поселения, собрались ветераны спорта разных возрастов из
поселений Гатчинского района. Главным судьей соревнований выступил Федор
Неклюдов.
В результате упорной
борьбы победителем турнира стала команда «Прогресс» Рождественского поселения
под руководством капитана Сергея Опе-валова. Второе место заняла команда
«Алмаз» Дружногорского поселения под руководством капитана Алексея Самуилова.
Бронзу присудили команде «KFC» из Кобринского поселения под руководством
капитана Евгения Дубик.
Судейская коллегия также
определила лучших игроков в номинациях:
- «Лучший бомбардир» –
Самвел Опевалов («Прогресс»);
- «Лучший вратарь» –
Руслан Моллаев («Спортинг»);
- «Лучший игрок» – Сергей
Опевалов, Алексей Тютрин («Прогресс»), Шухрат Улашев, Самар Рашидов («Алмаз»),
Александр Сюгиняйнен, Евгений Дубик («KFC»), Валерий Драницин, Алексей Шевяков
(«Спортинг»), Михаил Акимочкин, Сергей Лавренков («Сиверский»);
- «Самый опытный игрок» –
Петр Савастеев («Сиверский»);
- «Золотой мяч» – Алексей
Самуилов («Алмаз»).
Команды-призеры
награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Игроки в номинациях
получили памятные статуэтки, грамоты и призы. Самое главное, все участники
получили большой заряд энергии и положительных эмоций.
По информации Надежды Быстровой