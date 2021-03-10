Турнир ветеранов «Да разве сердце позабудет...»

Раушан Федорович Фасхутдинов родился в деревне Протасовка Гатчинского района в 1933 году. Увлечение спортом началось еще в детские годы: в начальной школе в деревне Изора физическая культура стала любимым предметом. Война нарушила привычный уклад жизни. Отца забрали на фронт, а Раушан Федорович с матерью ушли в партизанский отряд. Жизнь была не из легких, но зато на глазах у мальчика проходили события, которые закаляли духовно и физически.

После окончания войны он с матерью вернулся в родные места и продолжил учебу в Дружногорской средней школе. Лыжи, коньки и, конечно, футбол стали основными спутниками жизни. После семилетки Раушан Федорович поступил работать на стекольный завод в поселке Дружная Горка. Службу в армии проходил на морфлоте на Дальнем Востоке.

Вернувшись на родной завод, Раушан Федорович стал тренером-общественником футбольной, а впоследствии и хоккейной команд завода. В начале

1960-х годов, по инициативе игрока Владимира Ильина, команда стала называться «Алмаз», и победы следовали одна за другой. Команда стала известна не только в Гатчинском районе, но и в Ленинградской области. Спорту Раушан Фасхутдинов оставался верен до последних дней жизни. Он скончался в 2008 году.

На традиционном турнире его памяти, организованном районным спорткомитетом и администрацией Дружногорского поселения, собрались ветераны спорта разных возрастов из поселений Гатчинского района. Главным судьей соревнований выступил Федор Неклюдов.

В результате упорной борьбы победителем турнира стала команда «Прогресс» Рождественского поселения под руководством капитана Сергея Опе-валова. Второе место заняла команда «Алмаз» Дружногорского поселения под руководством капитана Алексея Самуилова. Бронзу присудили команде «KFC» из Кобринского поселения под руководством капитана Евгения Дубик.

Судейская коллегия также определила лучших игроков в номинациях:

- «Лучший бомбардир» – Самвел Опевалов («Прогресс»);

- «Лучший вратарь» – Руслан Моллаев («Спортинг»);

- «Лучший игрок» – Сергей Опевалов, Алексей Тютрин («Прогресс»), Шухрат Улашев, Самар Рашидов («Алмаз»), Александр Сюгиняйнен, Евгений Дубик («KFC»), Валерий Драницин, Алексей Шевяков («Спортинг»), Михаил Акимочкин, Сергей Лавренков («Сиверский»);

- «Самый опытный игрок» – Петр Савастеев («Сиверский»);

- «Золотой мяч» – Алексей Самуилов («Алмаз»).

Команды-призеры награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Игроки в номинациях получили памятные статуэтки, грамоты и призы. Самое главное, все участники получили большой заряд энергии и положительных эмоций.

По информации Надежды Быстровой