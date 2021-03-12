Гатчину посетили потомки Александра Кованько

Накануне памятной даты Гатчину посетили три прямых потомка Александра Кованько – его внучка Елизавета Сергеева, правнучка Мария Аугустайтене и праправнук Александр. Встреча в Гатчине состоялась по инициативе руководителя Гатчинского музея истории военной авиации Геннадия Панева. Именно благодаря его энтузиазму у гатчинцев появилась уникальная возможность пообщаться с потомками легендарного Кованько.

Гости познакомились с городом, побывали в музее авиационного двигателестроения 218-го АРЗ, с трепетом в сердце прошлись по бывшему военному аэродрому и, конечно, посетили новый музей истории военной авиации. Геннадий Панев торжественно вручил потомкам Александра Кованько документ, подтверждающий, что решением совета депутатов города Гатчины дорога от улицы Генерала Кныша до улицы Старая дорога названа именем генерала Кованько.

Проживающая в Санкт-Петербурге правнучка Александра Кованько Мария Аугустайтене во время визита отметила, что он был набожным и очень одаренным человеком: знал шесть языков, рисовал маслом, вырезал по дереву, играл на нескольких музыкальных инструментах, писал стихи, посвящая их авиации и родным людям. Александр Кованько был известным в России коллекционером земских почтовых марок и колокольчиков - символов благовеста.

- С одной стороны, это очень легко, наверное, жить, когда имеешь идеал, ориентир, куда идти, на что равняться, а с другой стороны - трепетно, так как трудно им соответствовать, - отметила Мария Аугустайтене.

Гатчинский музей истории военной авиации развивается в микрорайоне Аэродром как часть большого проекта «Аэропарк». Гатчинцы и гости города передают в дар новому музею предметы, связанные с историей развития авиации в России. В одном из залов будут размещены фотографии с исторической встречи с прямыми потомками генерала Кованько.

Газета «Гатчинская правда», которая в этом году отмечает 90-летие, не раз писала об Александре Матвеевиче Кованько. В публикациях журналиста, Почетного гражданина города Гатчины Владимира Ивановича Николаева отмечается, что деятельность Александра Кованько была связана с Гатчиной и недалекой от нее деревней Сализи (ныне деревня Котельниково) на протяжении почти десяти лет. На гатчинском военном поле силами возглавляемого им учебного заведения был оборудован аэродром - первый военный аэродром России, а в Сализи, начиная с 1909 года, располагался лагерь Воздухоплавательной школы, впоследствии переросший в дирижабельный порт Ленинграда. Весной и летом 1918 года А.М. Кованько жил в Гатчине, в доме № 10 по ул. Чкалова (этот дом утрачен).

Как писал В.И. Николаев, в доме № 10 с марта по июль 1918 года генерал с семьей занимал бывшую квартиру Д.А. Борейко. Александр Матвеевич страдал ревматизмом и, как рассказывала его дочь Варвара Александровна Мороко, в солнечные дни, закутавшись в меховые одежды, грелся на балконе дома, выходящем на Приоратский парк. Летом 1918 года Кованько вместе с семьей уехал в Одессу, где в марте 1919 года скончался.

- С Варварой Александровной мы поднимались на 2-й этаж, где хозяйка квартиры любезно разрешила нам осмотреть временное пристанище ее далекого детства. В 1993 году в доме побывал приезжавший из США внук генерала - в прошлом авиационный инженер фирмы «Дуглас» Георгий Андреевич Кованько, - рассказывал В.И. Николаев.

Также, по его информации, в память о видном деятеле русского военного воздухоплавания и авиации в экспозиции авиационного отдела музея-усадьбы П.Е. Щербова был отведен уголок, посвященный Александру Матвеевичу, в котором были представлены его личные вещи, а также ма-териалы, связанные с историей воздухоплавания, с жизнью и деятельностью его питомцев, в числе которых был и П.Н. Нестеров.



