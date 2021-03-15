Не ходите по тонкому льду

- Сейчас, несмотря на морозы, лед остается опасным, – поясняет Андрей Юрьевич. – Закрайки, камыши – там лед может быть тонким. Везде висят аншлаги, предупреждающие о запрете. Мы постоянно проверяем. К нарушителям администрация применяет штрафные санкции, размер штрафа – до пяти тысяч рублей (статья 20.10_1 областного закона № 47-оз «Об административных правонарушениях»). Заместитель начальника отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Артем Александрович Федотов очень активно участвует в наших рейдах, лично ходит с нами в патрулирование. За этот сезон в Гатчинском районе составлено восемь протоколов. Граждане любят выходить на карьер в Новом Свете, в Дружной Горке – на Орлинское озеро, в Гатчине – на Филькино.

- С какого времени, примерно, запретили выход на лед?

- Выход на лед запрещен всегда. Если точнее, с образования ледостава, а лед у нас встал в декабре. Однако в отдельных поселениях – там, где толщина льда более 12 см, выходить на лед разрешено. Например, в Вырице, где толщина льда достигает 40-50 см. Там приняты соответствующие распоряжения.

- Зачем народ стремится на лед? Ради рыбалки?

- Рыбу ловят, на лыжах, на снегоходах катаются. Совместно с Гостехнадзором мы проводим операцию «Снегоход»: проверяем документы, удостоверение на право управления снегоходом, регистрацию. В зимний период инспектора гатчинского отделения ГИМС ежедневно выходят в патрулирование – с представителями полиции, администрации, с внештатными инспекторами. Предупреждают граждан по громкой связи; там, где катаются на санках, на «ватрушках» с выездом на лед, выставили ограждение. Глава гатчинской администрации Людмила Николаевна Нещадим особое внимание уделяет безопасности – администрация нам содействует.

- В этом году кто-нибудь проваливался?

- В Гатчинском районе – нет. А в Тосно (наше отделение обслуживает Гатчинский, Тосненский и Волосовский районы) девочка скатилась с горки – и в воду. Мужчина кинулся спасать – пришлось и его самого вытаскивать. Там, к счастью, было мелко.

- Андрей Юрьевич, что еще делает ГИМС зимой, когда навигация закрыта?

- Помимо патрулирования, мы принимаем экзамены, регистрируем и снимаем с учета технику, проводим занятия в школах и детских садах, на предприятиях – разъясняем правила безопасного поведения на воде. В этом году из-за пандемии, конечно, выступлений было меньше. А так у нас охвачены практически все школы города и района. Дети очень хорошо воспринимают информацию, делятся собственным опытом зимней и летней рыбалки – очень благодарная аудитория.

Ну и, конечно, мы регулярно проводим рейды по Оредежу, по Орлинскому озеру, по реке Черной, по Ижоре. Без спасательного жилета инспектор на лед не выходит. Гражданам, замеченным на льду, предлагаем выйти на берег. Представители администрации вызывают нарушителя на административную комиссию, и там принимается решение: выписать ему сразу штраф или вынести предупреждение. Особо злостных любителей ледовых гуляний штрафуют.

- Как прошло крещенское купание? Без эксцессов?

- В Крещенье окунулось более 1000 человек с соблюдением всех мер предосторожности. Несанкционированных купелей в этом году не было. Инспектора дежурили во всех точках, заранее выезжали, проверяли. Накануне – 17 января – объехали все водоемы.

- А как быть гатчинским моржам, если их историческая купальня на водопаде закрывается?

- Если мы увидим моржей, мы сразу приведем администрацию, и за несанкционированное купание будет составлен протокол. Конечно, им нужно специально оборудованное место – с ограждением, скамейками, раздевалками, мы можем помочь с устройством этой купальни, но все зависит от администрации.

Сейчас на территории Гатчинского района нет ни одного санкционированного места для купания. Но планируется все-таки сделать пляж. Даже на этот год у главы администрации Гатчинского района запланировано договориться с ВОСВОДом, чтобы в традиционных местах купания дежурили спасатели – без этого купаться вообще нельзя. В прошлом году, кстати, за время купального сезона в гатчинских водоемах утонуло восемь человек…

- Когда начнется навигация?

- Когда губернатор Ленинградской области подпишет распоряжение об открытии навигации для маломерных судов. Ориентировочно, в начале мая. Техника у нас подготовлена, осеннее техническое обслуживание проведено, весеннее проведем – и мы готовы спуститься на воду.



