Арестован дачный вор-рецидивист

35-летний житель
Коммунара Сергей В., судимый, был задержан сотрудниками Вырицкого и
Коммунарского отделов полиции. На данный момент он изобличен в совершении
нескольких краж в Вырицком и Коммунарском районах.
Так, в январе
злоумышленник проник в дачный дом в садоводстве «Лена» массива Красницы и
похитил продукты, косметику и ноутбук, причинив ущерб на 17 тысяч рублей.
В ноябре прошлого года
вор обчистил несколько домов в Коммунарском районе. Залез в дом в деревне
Порицы, выломав кусок строительной пены у входной двери, и стащил ювелирные
изделия: серьги, подвески, кольца, браслеты и цепи на крупную сумму. В частном
доме в Коммунаре отжал оконную раму и стащил ноутбук и планшет. Дом в
Антропшино обокрал на 200 тысяч рублей, в деревне Покровской вынес из дома все
телевизионное оборудование и компьютер. В садоводстве «Славянка» гражданин В.
украл шкатулку с драгоценностями и банковскую карту, с которой снял деньги, –
ущерб превысил 200 тысяч рублей.
В январе домушник
продолжил свою преступную деятельность в Коммунаре: проник в дом на
Антропшинской улице и украл более 100 тысяч из комода.
По всем кражам,
совершенным с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела.
Ведется следствие.