Арестован дачный вор-рецидивист

35-летний житель Коммунара Сергей В., судимый, был задержан сотрудниками Вырицкого и Коммунарского отделов полиции. На данный момент он изобличен в совершении нескольких краж в Вырицком и Коммунарском районах.

Так, в январе злоумышленник проник в дачный дом в садоводстве «Лена» массива Красницы и похитил продукты, косметику и ноутбук, причинив ущерб на 17 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года вор обчистил несколько домов в Коммунарском районе. Залез в дом в деревне Порицы, выломав кусок строительной пены у входной двери, и стащил ювелирные изделия: серьги, подвески, кольца, браслеты и цепи на крупную сумму. В частном доме в Коммунаре отжал оконную раму и стащил ноутбук и планшет. Дом в Антропшино обокрал на 200 тысяч рублей, в деревне Покровской вынес из дома все телевизионное оборудование и компьютер. В садоводстве «Славянка» гражданин В. украл шкатулку с драгоценностями и банковскую карту, с которой снял деньги, – ущерб превысил 200 тысяч рублей.

В январе домушник продолжил свою преступную деятельность в Коммунаре: проник в дом на Антропшинской улице и украл более 100 тысяч из комода.

По всем кражам, совершенным с незаконным проникновением в жилище, возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.