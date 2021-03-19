Ходил по улицам и грабил

9-го марта в полицию
обратился 36-летний житель Гатчины. Накануне поздно вечером он гулял по улице
Радищева. К нему подошел неизвестный мужчина и ударил кулаком в лицо. Молодой
человек стал падать на землю, теряя сознание, и только успел понять, что
преступник выхватил у него из рук телефон стоимостью 4000 рублей. Когда
потерпевший пришел в себя, рядом уже никого не было. Он запомнил приметы
нападавшего: высокий, плотного телосложения, на вид лет 25-30, одет в черное.
По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.
В то же день в ходе
оперативно-розыскных мероприятий за совершение данного преступления был
задержан ранее судимый 35-летний Юрий П. Гражданин П. изобличен в совершении
еще одного грабежа. 5-го марта в ходе конфликта с прохожими на Соборной он
вырвал у одного из них из рук сумку с деньгами в сумме 2500 рублей и скрылся.
Грабителя поместили в
изолятор временного содержания, он проверяется на причастность к аналогичным
преступлениям.