Гатчина останется без света 23 марта

23.03.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пер. Зелёный д. 2, 9/23,
11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5;
ул. Перегудова д. 6, 8,
10, 12/30, 14;
ул. Загородная д. 2-5,
10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28;
ул. Пушкинская д. 14, 16,
18, 19, 20, 22; пер. Заводской д. 3, 6;
ул. Литейная д. 7, 9, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
туп. Литейный д. 1-7;
ул. Заводская д. 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31,
32, 34;
пер. Зелёный д. 4, 5, 6,
8, 10, 12;
пер. Хабаровский д. 2А,
2Б;
ул. Огородная д. 2, 4, 5,
6, 11, 12, 13А, 18;
ш. Корпиковское д. 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17- 34, 36, 38, 40, 40А;
ул. Перегудова д. 11, 15,
16, 17, 18, 24, 26;
ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15;
пер. Краснофлотский д. 1
,3, 4, 5, 6;
ул. Загородная д. 25; ул.
Рошаля д. 24/1;
ул. Куприна д. 11, 13
24.03.21 с 09:00 до 14:00
г. Гатчина, ул. Генерала Кныша д. 7А; МБОУ Школа №5
25.03.21 с 09:00 до 14:00
г. Гатчина:
ул. Соборная д. 21, 21А, 23;
ул. Достоевского д. 12, 14,
16;
ул. Урицкого д. 8, 10;
ул. Карла Маркса д. 35, 37,
41.
24.03.21 с 09:00 до 16:00
Сиверское ГП:
Сиверский
ул. Заводская д. 1, 9,
10А
25.03.21 с 09.00 до 16.00
ул. Строителей д. 4, 6А,
8, 10, 12, 14; МБОУ «Сиверская гимназия»
24, 25.03.21с 09.00 до 16.00
Коммунарское ГП
Коммунар
ул. Сельская д. 55-96;
пер. Мирный д. 1-7; пр-д. Мирный д. 1-4
25.03.21 с09.00 до 16.00
ул. Гатчинская д. 24В
25.03.21 с 09.00 до 16.30
Таицкое ГП
пгт Тайцы
ул. Поселковая д. 1-15;
ул. Некрасова д. 1-23; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А; ул.
Тургенева д. 1-10
23.03.21 с 09.00 до 16.30
ул. Поселковая д. 1-15;
ул. Некрасова д. 1-23; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А;
ул. Тургенева д. 1-10