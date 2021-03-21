Гатчина останется без света 23 марта

Гатчина останется без света 23 марта

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     21 Mar 2021

23.03.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пер. Зелёный д. 2, 9/23, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23/5;

ул. Перегудова д. 6, 8, 10, 12/30, 14;

ул. Загородная д. 2-5, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28;

ул. Пушкинская д. 14, 16, 18, 19, 20, 22; пер. Заводской д. 3, 6;

ул. Литейная д. 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

туп. Литейный д. 1-7;

ул. Заводская д. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 34;

пер. Зелёный д. 4, 5, 6, 8, 10, 12;

пер. Хабаровский д. 2А, 2Б;

ул. Огородная д. 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13А, 18;

ш. Корпиковское д. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17- 34, 36, 38, 40, 40А;

ул. Перегудова д. 11, 15, 16, 17, 18, 24, 26;

 ул. Пушкинская д. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

пер. Краснофлотский д. 1 ,3, 4, 5, 6;

ул. Загородная д. 25; ул. Рошаля д. 24/1;

 ул. Куприна д. 11, 13

 

24.03.21 с 09:00 до 14:00

г. Гатчина, ул. Генерала Кныша д. 7А; МБОУ Школа №5

 

25.03.21 с 09:00 до 14:00

г. Гатчина:

ул. Соборная д. 21, 21А, 23;

ул. Достоевского д. 12, 14, 16;

ул. Урицкого д. 8, 10;

ул. Карла Маркса д. 35, 37, 41.

 

24.03.21 с 09:00 до 16:00

Сиверское ГП:

Сиверский

ул. Заводская д. 1, 9, 10А

 

25.03.21 с 09.00 до 16.00

ул. Строителей д. 4, 6А, 8, 10, 12, 14; МБОУ «Сиверская гимназия»

 

24, 25.03.21с 09.00 до 16.00

Коммунарское ГП

Коммунар

ул. Сельская д. 55-96; пер. Мирный д. 1-7; пр-д. Мирный д. 1-4

 

25.03.21 с09.00 до 16.00

ул. Гатчинская д. 24В

 

25.03.21 с 09.00 до 16.30

Таицкое ГП

пгт Тайцы

ул. Поселковая д. 1-15; ул. Некрасова д. 1-23; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А; ул. Тургенева д. 1-10

 

23.03.21 с 09.00 до 16.30

ул. Поселковая д. 1-15; ул. Некрасова д. 1-23; ул. Санаторская д. 49-71; ул. Большие Тайцы д. 47-80А; ул. Тургенева д. 1-10

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