Угнал, разбил и бросил

17-го марта в дежурную часть Сиверского отдела полиции обратился 23-летний житель Сиверского: ночью у него угнали синий ВАЗ-2107, припаркованный у дома № 29 на Красной улице. Машина была оборудована штатной сигнализацией – без сирены, оба комплекта ключей – дома. Ущерб составил 70 тысяч рублей.

В то же утро сотрудники ГИБДД обнаружили «семерку» в Сиверском, в канаве на Дружносельской улице. Угонщик врезался в дерево и бросил машину в разбитом состоянии. По факту угона было возбуждено уголовное дело. Работая по горячим следам, полицейские задержали и полностью изобличили в совершении данного преступления 19-летнего жителя Карташевской, не судимого, Григория Р. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Кроме того, гражданин Р. привлечен к административной ответственности за вождение без прав.