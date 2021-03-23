Угнал, разбил и бросил

17-го марта в дежурную часть Сиверского отдела полиции
обратился 23-летний житель Сиверского: ночью у него угнали синий ВАЗ-2107,
припаркованный у дома № 29 на Красной улице. Машина была оборудована штатной
сигнализацией – без сирены, оба комплекта ключей – дома. Ущерб составил 70
тысяч рублей.
В то же утро сотрудники ГИБДД обнаружили «семерку» в
Сиверском, в канаве на Дружносельской улице. Угонщик врезался в дерево и бросил
машину в разбитом состоянии. По факту угона было возбуждено уголовное дело.
Работая по горячим следам, полицейские задержали и полностью изобличили в
совершении данного преступления 19-летнего жителя Карташевской, не судимого,
Григория Р. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Кроме того,
гражданин Р. привлечен к административной ответственности за вождение без прав.