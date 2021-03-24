«Большая Перемена» – для активной молодёжи

«Большая Перемена» – это один из самых важных конкурсов по выявлению и продвижению молодых лидеров на территории Ленинградской области. Мы уделяем ему большое внимание, поскольку мы «за» любую проактивность молодежи, которая дает возможность формировать молодежные команды на пользу всему обществу», – прокомментировала вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Старшеклассники поделились своими идеями по поводу продвижения конкурса: о его информационном освещении, изготовлении мерча для участников, а также выделении помещения для обсуждения организационных вопросов. Все предложения были поддержаны оргкомитетом и внесены в «дорожную карту» конкурса.

На заседании был утвержден состав организационного комитета, в который вошли представители профильных комитетов, «Центра «Ладога», «Ленинградского областного института развития образования», региональная команда «Большой Перемены», муниципальные органы управления образованием.

Также рабочая группа обсудила направления будущих проектов участников от Ленинградской области.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он дает возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.