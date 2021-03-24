«Пока последний барак не будет снесён…»

22-го марта в ходе
рабочей поездки в Гатчину председатель наблюдательного совета государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин посетили
строительную площадку на Аэродроме на улице Красных Военлетов, где возводится
дом для переселения людей из аварийного фонда.
Строительство ведется в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской
области в 2019-2025 годах».
- Программа продолжается
и будет продолжена, пока, как сказал наш президент Владимир Путин, последний
барак не будет снесен. Решили ускоренно завершить переселение из аварийных
домов. Бюджет позволяет переместить часть средств на эти цели: мы получили 50
млрд рублей и ждем новых поступлений. Деньги есть, будем работать вместе, –
подчеркнул Сергей Степашин.
В Гатчине приоритетным
способом расселения аварийного жилья выбрано участие в долевом строительстве
нового жилого дома на Аэродроме. В 2020 году на эскроу-счета было переведено
557 млн рублей, приобретена 241 квартира. Строительство планируется завершить к
концу этого года. В новые квартиры переедут 560 жителей 50 аварийных домов из
Гатчины, Вырицы и Сиверского.