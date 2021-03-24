«Пока последний барак не будет снесён…»

22-го марта в ходе рабочей поездки в Гатчину председатель наблюдательного совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин посетили строительную площадку на Аэродроме на улице Красных Военлетов, где возводится дом для переселения людей из аварийного фонда.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

- Программа продолжается и будет продолжена, пока, как сказал наш президент Владимир Путин, последний барак не будет снесен. Решили ускоренно завершить переселение из аварийных домов. Бюджет позволяет переместить часть средств на эти цели: мы получили 50 млрд рублей и ждем новых поступлений. Деньги есть, будем работать вместе, – подчеркнул Сергей Степашин.

В Гатчине приоритетным способом расселения аварийного жилья выбрано участие в долевом строительстве нового жилого дома на Аэродроме. В 2020 году на эскроу-счета было переведено 557 млн рублей, приобретена 241 квартира. Строительство планируется завершить к концу этого года. В новые квартиры переедут 560 жителей 50 аварийных домов из Гатчины, Вырицы и Сиверского.