Верят на слово и теряют сотни тысяч

Для предотвращения кражи надо все деньги снять и
перевести на резервный счет в другом банке. Следуя указаниям мошенницы,
пенсионерка сняла 400 тысяч рублей и перевела деньги двумя переводами на
указанные злоумышленниками счета. На следующий день – 17-го марта – пошла в
полицию.
В тот же день поступило заявление от 34-летнего жителя
Коммунара, которому «сотрудник службы безопасности банка» сообщил об утечке
персональных данных. После этого по наущению мошенника молодой человек
самостоятельно оформил кредит на 300 тысяч рублей, снял деньги в офисе банка на
Московском проспекте и самостоятельно перевел их через банкомат в Пушкине на
десять телефонных номеров. Вот сколько телодвижений не поленился сделать
потерпевший, чтобы удовлетворить злоумышленников. На пятый день он понял, что
его обманули, и заявил в полицию Коммунара.
Аналогичным образом обманули 49-летнюю сотрудницу судебной
системы (!): мошенники велели ей взять в кредит 390 тысяч рублей и перевести
деньги различными частями на номера телефонов. К вечеру женщина опомнилась и
обратилась в полицию.
15-го марта в гатчинскую полицию поступило заявление
от генерального директора фирмы, который, пока ехал на машине по Петербургу,
получил три смс-ки о списании денежных средств со счета – всего на сумму свыше
полумиллиона. Банковскую карту он не терял и никому не передавал.
По фактам мошенничества и краж с банковских счетов
возбуждены уголовные дела.