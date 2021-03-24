Верят на слово и теряют сотни тысяч

Для предотвращения кражи надо все деньги снять и перевести на резервный счет в другом банке. Следуя указаниям мошенницы, пенсионерка сняла 400 тысяч рублей и перевела деньги двумя переводами на указанные злоумышленниками счета. На следующий день – 17-го марта – пошла в полицию.

В тот же день поступило заявление от 34-летнего жителя Коммунара, которому «сотрудник службы безопасности банка» сообщил об утечке персональных данных. После этого по наущению мошенника молодой человек самостоятельно оформил кредит на 300 тысяч рублей, снял деньги в офисе банка на Московском проспекте и самостоятельно перевел их через банкомат в Пушкине на десять телефонных номеров. Вот сколько телодвижений не поленился сделать потерпевший, чтобы удовлетворить злоумышленников. На пятый день он понял, что его обманули, и заявил в полицию Коммунара.

Аналогичным образом обманули 49-летнюю сотрудницу судебной системы (!): мошенники велели ей взять в кредит 390 тысяч рублей и перевести деньги различными частями на номера телефонов. К вечеру женщина опомнилась и обратилась в полицию.

15-го марта в гатчинскую полицию поступило заявление от генерального директора фирмы, который, пока ехал на машине по Петербургу, получил три смс-ки о списании денежных средств со счета – всего на сумму свыше полумиллиона. Банковскую карту он не терял и никому не передавал.

По фактам мошенничества и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.