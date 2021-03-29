Шесть медалей вырицких пловцов!

Вырицу
представляла команда, в состав которой вошли Мария Попова, Максим
Страшевский, Степан Алексеев, Дмитрий Андреев, Дмитрий Суворов, Андрей Серебрий,
Михаил Тимошин, Алексей Париев. Благодаря их стараниям и профессионализму
тренера Ирины Дороговой на соревнованиях такого уровня прозвучало название
Вырицы. И прозвучало достойно! Команда завоевала 6 медалей.
Так, серебряные
награды в копилку команды принесло выступление в эстафетном плавании. На
пьедестал поднялись Михаил Тимошин, Дмитрий Суворов, Алексей Париев и Андрей
Серебрий.
В соревнованиях
100 метров вольным стилем вторым стал Андрей Серебрий, а третье место завоевал
Дмитрий Суворов Дмитрий.
Поздравляем юных
спортсменов, их родителей и, конечно, тренера, с достойным выступлением!