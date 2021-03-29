Шесть медалей вырицких пловцов!

Вырицу представляла команда, в состав которой вошли Мария Попова, Максим Страшевский, Степан Алексеев, Дмитрий Андреев, Дмитрий Суворов, Андрей Серебрий, Михаил Тимошин, Алексей Париев. Благодаря их стараниям и профессионализму тренера Ирины Дороговой на соревнованиях такого уровня прозвучало название Вырицы. И прозвучало достойно! Команда завоевала 6 медалей.

Так, серебряные награды в копилку команды принесло выступление в эстафетном плавании. На пьедестал поднялись Михаил Тимошин, Дмитрий Суворов, Алексей Париев и Андрей Серебрий.

В соревнованиях 100 метров вольным стилем вторым стал Андрей Серебрий, а третье место завоевал Дмитрий Суворов Дмитрий.

Поздравляем юных спортсменов, их родителей и, конечно, тренера, с достойным выступлением!