Госэконадзор проверил Колпанку

Еще в феврале информация
о загрязнении реки была опубликована в нашем издании, и редакция сразу
направила обращение в Комитет государственного экологического надзора
Ленинградской области. О результатах рейда, проведенного 10 марта, в
официальном письме от 24 марта Комитет сообщил следующее:
- Комитетом проведен
рейдовый осмотр указанной в Вашем обращении территории с участием
заинтересованных граждан, представителей Гатчинской городской прокуратуры и
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Гатчинскому и Лужскому
районам. В рамках контрольно-надзорного мероприятия специалистами лаборатории
ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» произведен отбор проб сточной и природной воды для их
последующего анализа. По результатам осмотра факт сброса сточных вод ООО «Эко
Пэкэджинг Интернейшнл Компани» на рельеф, а затем в р. Колпанку подтвержден. До
настоящего времени экспертное заключение ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» по
результатам отбора проб воды в адрес Комитета не поступало. При поступлении
материалов, в случае выявления факта нарушений требований природоохранного
законодательства в области охраны и использования водных ресурсов, Комитетом
будут приняты меры по привлечению ООО «Эко Пэкэджинг Интернейшнл Компани» к
административной ответственности.
Напомним, что «Гатчинская
правда» писала об этой проблеме еще в 2016 году в статье «Загрязнение Колпанки:
когда накажут виновных? Тогда после обращений жителей специалисты
контролирующих организаций провели необходимые проверки и наказали виновных.
Утечка неочищенных канализационных стоков прекратилась. И вот опять - проблема
повторяется. Надеемся, что и в этот раз результат не заставит себя ждать.