Госэконадзор проверил Колпанку

Еще в феврале информация о загрязнении реки была опубликована в нашем издании, и редакция сразу направила обращение в Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области. О результатах рейда, проведенного 10 марта, в официальном письме от 24 марта Комитет сообщил следующее:

- Комитетом проведен рейдовый осмотр указанной в Вашем обращении территории с участием заинтересованных граждан, представителей Гатчинской городской прокуратуры и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Гатчинскому и Лужскому районам. В рамках контрольно-надзорного мероприятия специалистами лаборатории ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» произведен отбор проб сточной и природной воды для их последующего анализа. По результатам осмотра факт сброса сточных вод ООО «Эко Пэкэджинг Интернейшнл Компани» на рельеф, а затем в р. Колпанку подтвержден. До настоящего времени экспертное заключение ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» по результатам отбора проб воды в адрес Комитета не поступало. При поступлении материалов, в случае выявления факта нарушений требований природоохранного законодательства в области охраны и использования водных ресурсов, Комитетом будут приняты меры по привлечению ООО «Эко Пэкэджинг Интернейшнл Компани» к административной ответственности.

Напомним, что «Гатчинская правда» писала об этой проблеме еще в 2016 году в статье «Загрязнение Колпанки: когда накажут виновных? Тогда после обращений жителей специалисты контролирующих организаций провели необходимые проверки и наказали виновных. Утечка неочищенных канализационных стоков прекратилась. И вот опять - проблема повторяется. Надеемся, что и в этот раз результат не заставит себя ждать.



