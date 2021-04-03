Отключения электричества в Гатчине и районе с 5 апреля

06.04.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

пр-кт. Красноармейский д. 20; ул. Григорина д. 11; ул. Нестерова д. 6/8.

07.04.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

пр-кт. 25-го Октября д. 67, 69А, 69 к. 1, 69 к. 2, 71; ш. Пушкинское д. 15А.

05.04.21 с 09:00 до 14:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы

ул. Юбилейная д. 1-13; ул. Южная д. 1-34; ул. Цветочная д. 1-36; ул. Карьерная д. 1-44; ул. Крайняя д. 1-33; ул. Средняя д. 1-24.

06.04.21 с 09:00 до 16:30

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы

ул. Карьерная д. 1.

05.04.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Песочная д. 11-32; пер. Лермонтова д. 10-35; ул. Капитана Курицына д. 1-8; ул. Флотская д. 23-37; пр-кт. Пролетарский д. 9-21; пер. Весенний д. 4-6; ул. Щеголева д. 7-8А.

05.04.21 с 09:00 по 06.04.21 до 17:00

С включением на ночь

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Крупской д. 6-10; пр-кт. Суворовский д. 52-58А.

06.04.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

пр-кт. Ленина д. 47-55Б; ул. Крупская д. 17-46; пр-кт. Ленинградский д. 29-64; ул. Коняшина д. 28, 34, 37А; пр-кт. Народный д. 29-43.

07.04.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Полтавская д. 17-32, 38-42, 44-46; ул. Речная д. 1-32; пр-кт. Кирова д. 12-38; ул. Боровая д. 1-7.

08.04.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

пр-кт. Урицкого д. 13-73; ул. Подольская д. 1-7А; ул. Комарова д. 12-27, 39-39В; пр-кт. Островского д. 43Е-94; ул. Ямпольская д. 1-8; пер. Ольгопольский д. 35-46.

09.04.21 с 13:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

пгт. Вырица

ул. Витебская д. 1-7; ул. Пороховская д. 1-7; пер. Амбулаторный д. 1-11; ул. Свердлова д. 1-14; ул. Воинова д. 1-14; ул. Комарова д. 7-17; ул. Урицкого д. 56.

06.04.21 с 09:00 по 08.04.21 до 16:00

С включением на ночь

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

пр-кт. Республиканский д. 9А, 37-76; пер. Малый д. 37; ул. Лесная д. 77-83; ул. Луговая д. 1-42; ул. Купальная д. 1-4; пр-кт. Пролетарский д. 57-67.

06.04.21 с 10:00 до 16:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский

ул. Строителей д. 2; ул. Вокзальная д. 7, 12; Школа.