«Аэропарк» пора ремонтировать!?

Общественное пространство «Аэропарк» охватывает территорию от ТРК «Пилот» до Киевской улицы, с продолжением по улице Зверевой до площади Богданова. Работы выполняются по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В августе 2020 года в рамках реализации проекта у ТРК «Пилот» появился скейтпарк. Далее была построена тематическая «авиационная» детская площадка, велодорожка, вдоль Липовой аллеи смонтировали первые новые опоры освещения, поставили скамейки, возле будущего бассейна построили новую площадку для скейтеров и велосипедистов.

Территория, действительно, вырисовывается интересная и разнообразная для всестороннего досуга местных жителей. Не случайно здесь с первых же часов после открытия было многолюдно. Вот только уже существующие элементы проекта «Аэропарка» требуют если не ремонта, то приведения в порядок. Так, элементы скейтпарка, скамейки, фонарные столбы уже разрисованы, покрытие на площадке порвано или продавлено от качелей, одна карусель сломана. В целом, территория детской площадки грязная: везде земля из клумб и песок.

В администрации Гатчинского района на нашу просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию ответили, что будет осуществлен комиссионный выезд для осмотра. По его итогам выявленные замечания – в частности, по детской площадке - будут направлены подрядчику для исправления в рамках гарантийных обязательств.

Что касается исписанных элементов, то их придется приводить в порядок в рамках работ по содержанию – уже за счет местного бюджета. Жителям микрорайона стоит бережнее относиться к имуществу общественной территории отдыха и не стесняться делать замечания вандалам.

Для реализации второго этапа проекта «Аэропарк» по итогам конкурсных процедур была выбрана компания «Корт». В нынешнем году в рамках контракта стоимостью 61,7 млн рублей будет проведено благоустройство территории от строящегося бассейна до улицы Киевской вдоль улицы Генерала Кныша. Здесь будут обустроены пешеходные и велодорожки, велопарковка, проведены работы по озеленению, освещению территории, выполнено основание под спортплощадку, установлены скамейки, урны и другие элементы. Сроки проведения работ – до первого сентября текущего года.





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