«Аэропарк» пора ремонтировать!?

Общественное пространство «Аэропарк» охватывает
территорию от ТРК «Пилот» до Киевской улицы, с продолжением по улице Зверевой
до площади Богданова. Работы выполняются по программе «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В августе 2020 года в рамках реализации проекта у
ТРК «Пилот» появился скейтпарк. Далее была построена тематическая «авиационная»
детская площадка, велодорожка, вдоль Липовой аллеи смонтировали первые новые
опоры освещения, поставили скамейки, возле будущего бассейна построили новую
площадку для скейтеров и велосипедистов.
Территория, действительно, вырисовывается интересная
и разнообразная для всестороннего досуга местных жителей. Не случайно здесь с
первых же часов после открытия было многолюдно. Вот только уже существующие
элементы проекта «Аэропарка» требуют если не ремонта, то приведения в порядок.
Так, элементы скейтпарка, скамейки, фонарные столбы уже разрисованы, покрытие
на площадке порвано или продавлено от качелей, одна карусель сломана. В целом,
территория детской площадки грязная: везде земля из клумб и песок.
В администрации Гатчинского района на нашу просьбу
прокомментировать сложившуюся ситуацию ответили, что будет осуществлен
комиссионный выезд для осмотра. По его итогам выявленные замечания – в
частности, по детской площадке - будут направлены подрядчику для исправления в
рамках гарантийных обязательств.
Что касается исписанных элементов, то их придется
приводить в порядок в рамках работ по содержанию – уже за счет местного
бюджета. Жителям микрорайона стоит бережнее относиться к имуществу общественной
территории отдыха и не стесняться делать замечания вандалам.
Для реализации второго этапа проекта «Аэропарк» по
итогам конкурсных процедур была выбрана компания «Корт». В нынешнем году в
рамках контракта стоимостью 61,7 млн рублей будет проведено благоустройство
территории от строящегося бассейна до улицы Киевской вдоль улицы Генерала
Кныша. Здесь будут обустроены пешеходные и велодорожки, велопарковка, проведены
работы по озеленению, освещению территории, выполнено основание под
спортплощадку, установлены скамейки, урны и другие элементы. Сроки проведения
работ – до первого сентября текущего года.
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