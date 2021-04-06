Грабитель со средствами индивидуальной защиты

3-го апреля около 10 часов вечера по телефону «02» поступило сообщение от представителя группы быстрого реагирования «Визирь»: в Гатчине на Соборной произошло вооруженное нападение на продавца цветочного магазина «Цветовик». Через минуту информация была передана в эфир, ближайшие наряды направлены на место происшествия. Выяснилось, что охранники прибыли через четыре минуты после нажатия тревожной кнопки, но преступник успел уйти.

Полицейские приняли заявление от продавца-флориста, на которую было совершено нападение. Около десяти вечера в магазин вошел невысокий молодой человек в черном, в куртке с капюшоном, в маске и перчатках. Подойдя к прилавку, он, угрожая предметом, похожим на пистолет, сказал: «Давай кассу». Но так как денег в кассе не было, преступник схватил телефон продавщицы и скрылся с места преступления. После этого девушка нажала тревожную кнопку.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.