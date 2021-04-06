Грабитель со средствами индивидуальной защиты

3-го апреля около 10 часов вечера по телефону «02» поступило
сообщение от представителя группы быстрого реагирования «Визирь»: в Гатчине на
Соборной произошло вооруженное нападение на продавца цветочного магазина
«Цветовик». Через минуту информация была передана в эфир, ближайшие наряды
направлены на место происшествия. Выяснилось, что охранники прибыли через
четыре минуты после нажатия тревожной кнопки, но преступник успел уйти.
Полицейские приняли заявление от продавца-флориста, на которую
было совершено нападение. Около десяти вечера в магазин вошел невысокий молодой
человек в черном, в куртке с капюшоном, в маске и перчатках. Подойдя к
прилавку, он, угрожая предметом, похожим на пистолет, сказал: «Давай кассу». Но
так как денег в кассе не было, преступник схватил телефон продавщицы и скрылся
с места преступления. После этого девушка нажала тревожную кнопку.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело.