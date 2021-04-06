Стартовала спартакиада среди подразделений полиции

Стартовала спартакиада среди подразделений полиции

В УМВД России по Гатчинском району, после долгого перерыва, возобновлена Спартакиада среди подразделений УМВД.

Рубрики : Спорт     06 Apr 2021

Турнир по настольному теннису среди сотрудников полиции, членов их семей и ветеранов УМВД состоялся 30 марта. Сражение за медали развернулось нешуточное.

В результате упорной борьбы победу одержал ветеран УМВД Абдулмажид Азизович Худояров. На вторую ступень пьедестала почета поднялся сержант полиции Дмитрий Сергеевич Пинчук, полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы. Третье место занял ветеран полиции, спортсмен-колясочник Виктор Николаевич Колпаков. Хочется отметить, что «ограниченные возможности» - это не для Виктора Николаевича, который уверенно обыграл в партиях по настольному теннису многих сотрудников полиции.

Победителей и призеров поздравил начальник УМВД России по Гатчинском району, полковник полиции Александр Васильевич Волков. В торжественной обстановке он вручил медали, почетные грамоты, кубки и памятные подарки. Всем остальным участникам турнира вручены поощрительные призы.

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