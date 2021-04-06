Стартовала спартакиада среди подразделений полиции

Турнир
по настольному теннису среди сотрудников полиции, членов их семей и ветеранов
УМВД состоялся 30 марта. Сражение за медали развернулось нешуточное.
В
результате упорной борьбы победу одержал ветеран УМВД Абдулмажид Азизович Худояров.
На вторую ступень пьедестала почета поднялся сержант полиции Дмитрий Сергеевич Пинчук,
полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы. Третье место занял
ветеран полиции, спортсмен-колясочник Виктор Николаевич Колпаков. Хочется
отметить, что «ограниченные возможности» - это не для Виктора Николаевича,
который уверенно обыграл в партиях по настольному теннису многих сотрудников полиции.
Победителей
и призеров поздравил начальник УМВД России по Гатчинском району, полковник
полиции Александр Васильевич Волков. В торжественной обстановке он вручил
медали, почетные грамоты, кубки и памятные подарки. Всем остальным участникам
турнира вручены поощрительные призы.