В Сиверском реконструируют очистные сооружения

Начальник
производственно-технического департамента АО «Коммунальные системы Гатчинского
района» Дмитрий Кистень рассказал, что производительность КОС составляет 10 тысяч
куб. метров в сутки. Очистные принимают стоки от восьми населенных пунктов.
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«Очистные сооружения в
Сиверском были построены в 1982 году. Конечно, назрел вопрос их модернизации.
Это неоднократно обсуждалось, в том числе с депутатами поселения. В период с
2022 по 2024 гг. планируется большая реконструкция данных очистных сооружений,
которая позволит качественно улучшить прием и обработку стоков, а, главное,
улучшит экологическую обстановку, поможет сберечь главный водный ресурс
Гатчинского района – реку Оредеж», - отметила Людмила Нещадим.
Для решения задач в сфере
водоснабжения и водоотведения администрацией Гатчинского района совместно с АО
«Коммунальные системы Гатчинского района» разработаны проекты концессионных
соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2025
гг.
По водоснабжению
запланировано строительство 25 станций водоподготовки на действующих
водопроводных скважинах в 14 населённых пунктах, бурение и модернизация двух
водопроводных скважин, реконструкция одной водонапорной башни, реконструкция
9,9 км водопроводных сетей.
По водоотведению
предусмотрено строительство двух канализационных очистных сооружений - в д.
Меньково и пос. Дружная Горка, модернизация трех очистных сооружений
канализации, модернизация двух канализационных насосных станций, реконструкция
3,26 км канализационных сетей.