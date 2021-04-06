В Сиверском реконструируют очистные сооружения

Начальник производственно-технического департамента АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Дмитрий Кистень рассказал, что производительность КОС составляет 10 тысяч куб. метров в сутки. Очистные принимают стоки от восьми населенных пунктов. Загрузка в настоящий момент не превышает 47%.

«Очистные сооружения в Сиверском были построены в 1982 году. Конечно, назрел вопрос их модернизации. Это неоднократно обсуждалось, в том числе с депутатами поселения. В период с 2022 по 2024 гг. планируется большая реконструкция данных очистных сооружений, которая позволит качественно улучшить прием и обработку стоков, а, главное, улучшит экологическую обстановку, поможет сберечь главный водный ресурс Гатчинского района – реку Оредеж», - отметила Людмила Нещадим.

Для решения задач в сфере водоснабжения и водоотведения администрацией Гатчинского района совместно с АО «Коммунальные системы Гатчинского района» разработаны проекты концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на 2021 – 2025 гг.

По водоснабжению запланировано строительство 25 станций водоподготовки на действующих водопроводных скважинах в 14 населённых пунктах, бурение и модернизация двух водопроводных скважин, реконструкция одной водонапорной башни, реконструкция 9,9 км водопроводных сетей.

По водоотведению предусмотрено строительство двух канализационных очистных сооружений - в д. Меньково и пос. Дружная Горка, модернизация трех очистных сооружений канализации, модернизация двух канализационных насосных станций, реконструкция 3,26 км канализационных сетей.