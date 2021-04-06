Завтра - без света!

Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     06 Apr 2021

Елизаветинское СП:

07.04.2021 с 10:00 до 17:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

д. Натальевка.

        

Большеколпанское СП:

07.04.2021 с 10:00 до 17:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

д. Старое Хинколово,

д. Корписалово.

 

Сиверское ГП:

07.04.2021 с 10:00 до 17:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

д. Старосиверская.               

 

Кобринское СП:

07.04.2021 с 10:00 до 17:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

д. Меньково.               

 

Сяськелевское СП:

07.04.2021 с 10:00 до 16:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

д. Кастино.

 

Пудостьское СП:

07.04.2021 с 10:00 до 17:00

д. Терволово,

д. Скворицы,

д. Мута-Кюля,

д. Петрово,

д. Лайдузи,

д. Пеушалово,

д. Куйдузи,

д. Кезелево,

д. Ахмузи,

ЗАО Красносельское.

 

Сиверское ГП:

07.04.2021 с 10:00 до 17:00

Работы будут проводиться не более 2-х часов в указанный период

п. Сиверский, ул. Крылова, ул. Декабристов.

 

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