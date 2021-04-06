Завтра - без света!

Елизаветинское СП:
07.04.2021 с 10:00 до
17:00
Работы будут
проводиться не более 2-х часов в указанный период
д. Натальевка.
Большеколпанское СП:
07.04.2021 с 10:00 до
17:00
Работы будут
проводиться не более 2-х часов в указанный период
д. Старое Хинколово,
д. Корписалово.
Сиверское ГП:
07.04.2021 с 10:00 до
17:00
Работы будут
проводиться не более 2-х часов в указанный период
д. Старосиверская.
Кобринское СП:
07.04.2021 с 10:00 до
17:00
Работы будут
проводиться не более 2-х часов в указанный период
д.
Меньково.
Сяськелевское СП:
07.04.2021 с 10:00 до
16:00
Работы будут
проводиться не более 2-х часов в указанный период
д. Кастино.
Пудостьское СП:
07.04.2021 с 10:00 до
17:00
д. Терволово,
д. Скворицы,
д. Мута-Кюля,
д. Петрово,
д. Лайдузи,
д. Пеушалово,
д. Куйдузи,
д. Кезелево,
д. Ахмузи,
ЗАО Красносельское.
Сиверское ГП:
07.04.2021 с 10:00 до
17:00
Работы будут
проводиться не более 2-х часов в указанный период
п. Сиверский, ул.
Крылова, ул. Декабристов.