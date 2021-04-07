Гатчина глазами детей

Конкурс «Гатчина далёкая
и близкая» для детей продлится с апреля по октябрь 2021 года. Подведение итогов
состоится в ноябре 2021 года.
Темы творческих работ:
- «Воскресная прогулка»
(расскажи о своём городе, улице, школе, дворе);
- «Знаешь ли ты?»
(составь викторину, игру, квест по истории города);
- «Есть идея!» («Хочу,
чтобы в Гатчине было…»);
- «Сувенир туристу»
(придумай сувенир в подарок гостям города);
На конкурс принимаются
любые творческие работы, посвященные Гатчине. Это могут быть рисунки,
фотографии, поделки, лепка, видеоролики, анимация, литературное творчество.
Самые талантливые участники будут награждены призами, подарками, памятными
дипломами.
Подробно с темами и
условиями конкурса можно познакомиться в детской библиотеке или на её сайте:
child-lib-gtn.ru
Работы с пометкой «на
конкурс» должны быть представлены в детскую библиотеку по адресу: ул.
Киргетова, д. 8, тел.: 3-20-23. Е-mail: biblioteka-konkurs@mail.ru