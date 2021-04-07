Гатчина глазами детей

Конкурс «Гатчина далёкая и близкая» для детей продлится с апреля по октябрь 2021 года. Подведение итогов состоится в ноябре 2021 года.

Темы творческих работ:

- «Воскресная прогулка» (расскажи о своём городе, улице, школе, дворе);

- «Знаешь ли ты?» (составь викторину, игру, квест по истории города);

- «Есть идея!» («Хочу, чтобы в Гатчине было…»);

- «Сувенир туристу» (придумай сувенир в подарок гостям города);

На конкурс принимаются любые творческие работы, посвященные Гатчине. Это могут быть рисунки, фотографии, поделки, лепка, видеоролики, анимация, литературное творчество. Самые талантливые участники будут награждены призами, подарками, памятными дипломами.

Подробно с темами и условиями конкурса можно познакомиться в детской библиотеке или на её сайте: child-lib-gtn.ru

Работы с пометкой «на конкурс» должны быть представлены в детскую библиотеку по адресу: ул. Киргетова, д. 8, тел.: 3-20-23. Е-mail: biblioteka-konkurs@mail.ru