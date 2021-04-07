Новые соцобъекты региона получат скоростной интернет

Врачи фельдшерских пунктов в отдаленных поселениях смогут вести электронные карты, а школьники получат удобный доступ к цифровым материалам.

В 2019-2020 годах к высокоскоростным линиям связи подключены 247 социально-значимых объектов Ленинградской области. В их числе – школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного самоуправления, пожарные части, отделения Росгвардии.

С 2019 года в России к высокоскоростному интернету не менее 10 Мбит/с подключаются социально-значимые объекты, школы – не менее 50 Мбит/с. Массовое подключение отдаленных медицинских организаций позволяет врачам работать с электронными медицинскими картами, вести онлайн-запись пациентов на прием к узким специалистам. Школьники и педагоги с помощью скоростного подключения к сети получают защищенный доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения, дистанционного образования и проектной деятельности.

«Приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения всей страны, включая самые отдаленные уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Отметим, доступ в Интернет в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства получат населённые пункты страны с численностью более 100 жителей. Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населённых пунктов страны установят в 2021 году.