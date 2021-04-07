Новые соцобъекты региона получат скоростной интернет

Врачи фельдшерских
пунктов в отдаленных поселениях смогут вести электронные карты, а школьники
получат удобный доступ к цифровым материалам.
В 2019-2020 годах к
высокоскоростным линиям связи подключены 247 социально-значимых объектов Ленинградской
области. В их числе – школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы местного
самоуправления, пожарные части, отделения Росгвардии.
С 2019 года в России к
высокоскоростному интернету не менее 10 Мбит/с подключаются социально-значимые
объекты, школы – не менее 50 Мбит/с. Массовое подключение отдаленных
медицинских организаций позволяет врачам работать с электронными медицинскими
картами, вести онлайн-запись пациентов на прием к узким специалистам. Школьники
и педагоги с помощью скоростного подключения к сети получают защищенный доступ
к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов,
образовательным ресурсам для онлайн-поддержки профильного обучения,
дистанционного образования и проектной деятельности.
«Приоритет для нас — устранение
цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения всей
страны, включая самые отдаленные уголки. В 2021 году запланирована установка
более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых
населенных пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений», — отметил
вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Отметим, доступ в
Интернет в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства получат
населённые пункты страны с численностью более 100 жителей. Более тысячи базовых
станций для обеспечения интернетом малых населённых пунктов страны установят в
2021 году.