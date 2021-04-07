В ГИЭФПТ наградили «молодых профессионалов»

Движение WorldSkills динамично развивается на территории России начиная с 2012 года - с момента вступления нашей страны в WorldSkills International. Ленинградская область наряду с другими участниками движения нацелена на повышение престижа рабочих профессий и развития профессионального образования.

О развитии WorldSkills в ГИЭФПТ города Гатчины, открытии первой площадки в 2019 году и участии студентов в профессиональных компетенциях рассказала декан технического факультета Анна Богачева.

Так, студенты ГИЭФПТ принимают участие в соревновательном движении «Молодые профессионалы» WorldSkills, начиная с 2017 года. Через два года на базе учебного учреждения была открыта первая конкурсная площадка по компетенции «Изготовление прототипов». Тогда же студент 4-го курса Алексей Никулов завоевал первое место по данной компетенции, вошел в сборную Ленинградской области и представлял институт на отборочных соревнованиях. В конце 2019 года руководство института решило расширить количество площадок и к IV региональному чемпионату на базе технического факультета были открыты еще две площадки по компетенциям «Аддитивное производство» и «Изготовление прототипов (юниоры)».

- Отличные результаты наших студентов и открытие площадок – это результат слаженной работы большого коллектива преподавателей, экспертов и наставников. Оснащение наших площадок не только не уступает, но и превосходит аналогичные площадки Санкт-Петербурга и Московской области, - сказала Анна Богачева.

Руководитель технологического факультета Александра Наумова рассказала о том, что на протяжении пяти лет студенты факультета уверенно удерживают победу в своих профессиональных руках в компетенции «Технология моды», последние два года студенты факультета становятся победителями в компетенции «Малярно-декоративные работы».

- Горжусь тем, что на нашем факультете учатся такие талантливые ребята, которые достойно представляют институт на различных конкурсах и занимают призовые места, - сказала Александра Наумова.

Педагоги также пожелали победителям регионального чемпионата удачи на отборочном этапе, где они будут бороться за право участия в Национальном финале.

Ректор ГИЭФПТ Владислав Ковалев выразил благодарность правительству Российской Федерации, правительству Ленинградской области и Академии WorldSkills за всестороннюю поддержку и помощь.

- Новая материально-техническая база, которая появилась в институте благодаря участию в движении WorldSkills, позволит студентам достичь еще больших результатов как в учебе, так и в освоении профессии, - сказал он.

В ходе церемонии награждения дипломы, медали и подарки получили победители и призеры V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Ленинградской области – студенты ГИЭФПТ Юрий Лаврентьев (первое место, «Аддитивное производство»), Владислав Бакасов (первое место, «Изготовление прототипов»), Петр Прудников (первое место, «Малярные и декоративные работы»), Яна Львова (первое место, «Технология моды»), Роман Мамедов (второе место «Аддитивное производство»), Василий Пашковский (третье место «Токарные работы на станках с ЧПУ»). Дипломы конкурсантов получили Илья Котюжинский, Даниил Невежин, Андрей Бетенев и Серафима Мышетопова.

Также были вручены дипломы экспертов, Благодарности Регионального координационного центра «Молодые профессионалы» WorldSkills и грамоты образовательного учреждения.

Ирина Хрусталёва

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