В ГИЭФПТ наградили «молодых профессионалов»

Движение
WorldSkills динамично развивается на территории России начиная с 2012 года - с
момента вступления нашей страны в WorldSkills International. Ленинградская
область наряду с другими участниками движения нацелена на повышение престижа
рабочих профессий и развития профессионального образования.
О
развитии WorldSkills в ГИЭФПТ города Гатчины, открытии первой площадки в 2019
году и участии студентов в профессиональных компетенциях рассказала декан
технического факультета Анна Богачева.
Так,
студенты ГИЭФПТ принимают участие в соревновательном движении «Молодые
профессионалы» WorldSkills, начиная с 2017 года. Через два года на базе
учебного учреждения была открыта первая конкурсная площадка по компетенции «Изготовление
прототипов». Тогда же студент 4-го курса Алексей Никулов завоевал первое место по
данной компетенции, вошел в сборную Ленинградской области и представлял
институт на отборочных соревнованиях. В конце 2019 года руководство института
решило расширить количество площадок и к IV региональному чемпионату на базе
технического факультета были открыты еще две площадки по компетенциям
«Аддитивное производство» и «Изготовление прототипов (юниоры)».
-
Отличные результаты наших студентов и открытие площадок – это результат
слаженной работы большого коллектива преподавателей, экспертов и наставников.
Оснащение наших площадок не только не уступает, но и превосходит аналогичные
площадки Санкт-Петербурга и Московской области, - сказала Анна Богачева.
Руководитель
технологического факультета Александра Наумова рассказала о том, что на
протяжении пяти лет студенты факультета уверенно удерживают победу в своих
профессиональных руках в компетенции «Технология моды», последние два года
студенты факультета становятся победителями в компетенции «Малярно-декоративные
работы».
-
Горжусь тем, что на нашем факультете учатся такие талантливые ребята, которые
достойно представляют институт на различных конкурсах и занимают призовые
места, - сказала Александра Наумова.
Педагоги
также пожелали победителям регионального чемпионата удачи на отборочном этапе,
где они будут бороться за право участия в Национальном финале.
Ректор
ГИЭФПТ Владислав Ковалев выразил благодарность правительству Российской
Федерации, правительству Ленинградской области и Академии WorldSkills за
всестороннюю поддержку и помощь.
-
Новая материально-техническая база, которая появилась в институте благодаря
участию в движении WorldSkills, позволит студентам достичь еще больших
результатов как в учебе, так и в освоении профессии, - сказал он.
В
ходе церемонии награждения дипломы,
медали и подарки получили победители и призеры V Открытого
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills
Ленинградской области – студенты
ГИЭФПТ Юрий Лаврентьев (первое место, «Аддитивное производство»), Владислав
Бакасов (первое место, «Изготовление прототипов»), Петр Прудников (первое место,
«Малярные и декоративные работы»), Яна Львова (первое место, «Технология моды»),
Роман Мамедов (второе место «Аддитивное производство»), Василий Пашковский (третье
место «Токарные работы на станках с ЧПУ»). Дипломы конкурсантов получили Илья Котюжинский, Даниил Невежин,
Андрей Бетенев и Серафима Мышетопова.
Также
были вручены дипломы экспертов, Благодарности Регионального координационного
центра «Молодые профессионалы» WorldSkills и грамоты образовательного
учреждения.
Ирина Хрусталёва
Фото автора