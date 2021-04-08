В Гатчине прошли Гоголевские чтения

Неординарная личность Николая Васильевича, признанного гения и классика русской и украинской литературы, объединила гостей, друзей, читателей и сотрудников библиотеки.

Перед началом встречи гости познакомились в фойе библиотеки с альбомами иллюстраций «В мире гоголевских сюжетов» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» члена Союза писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, лауреата премии имени Н.В. Гоголя Петербургского литературного фестиваля «Невский проспект» Екатерины Планиной. В читальном зале библиотеки гостям была представлена выставка литературы из библиотечных фондов «Горьким смехом моих смеюся…», посвященная Гоголю.

С приветственным словом к участникам обратился председатель комитета по культуре и туризму Сергей Никитин. Сергей Юрьевич зачитал обращение руководителей Гатчинского района, пожелавших Гоголевским чтениям успешной работы.

Открыли Чтения директор библиотеки, заслуженный работник РФ Елена Бабий и директор Дома дружбы Владимир Михайленко.

В рамках программы Чтений слушатели познакомились с «Курсом лекций адъюнкт-профессора Николая Васильевича Гоголя по истории Ближнего и Среднего востока в Санкт-Петербургском университете», который представил Владимир Михайленко.

Гости Чтений поучаствовали в театрализованном представлении по произведению Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Екатерины Планиной, которая предстала в образе Солохи - одного из самых ярких и запоминающихся персонажей этого произведения; слушали отрывки из произведений Н.В. Гоголя и песни в исполнении члена Союза писателей Ленинградской области Алексея Носова.

Программу Чтений завершило выступление ансамбля украинской песни «Рось» имени Валентина Иващенко, подарившее и радость, и эстетическое удовольствие собравшимся, многие из которых были готовы пуститься в пляс.