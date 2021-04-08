В Гатчине прошли Гоголевские чтения

Неординарная
личность Николая Васильевича, признанного гения и классика русской и украинской
литературы, объединила гостей, друзей, читателей и сотрудников библиотеки.
Перед
началом встречи гости познакомились в фойе библиотеки с альбомами иллюстраций
«В мире гоголевских сюжетов» и «Вечера на хуторе близ Диканьки» члена Союза
писателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, лауреата премии имени Н.В.
Гоголя Петербургского литературного фестиваля «Невский проспект» Екатерины
Планиной. В читальном зале библиотеки гостям была представлена выставка
литературы из библиотечных фондов «Горьким смехом моих смеюся…», посвященная
Гоголю.
С
приветственным словом к участникам обратился председатель комитета по культуре
и туризму Сергей Никитин. Сергей Юрьевич зачитал обращение руководителей
Гатчинского района, пожелавших Гоголевским чтениям успешной работы.
Открыли
Чтения директор библиотеки, заслуженный работник РФ Елена Бабий и директор Дома
дружбы Владимир Михайленко.
В
рамках программы Чтений слушатели познакомились с «Курсом лекций
адъюнкт-профессора Николая Васильевича Гоголя по истории Ближнего и Среднего
востока в Санкт-Петербургском университете», который представил Владимир
Михайленко.
Гости
Чтений поучаствовали в театрализованном представлении по произведению Н.В.
Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Екатерины Планиной, которая предстала в
образе Солохи - одного из самых ярких и запоминающихся персонажей этого
произведения; слушали отрывки из произведений Н.В. Гоголя и песни в исполнении
члена Союза писателей Ленинградской области Алексея Носова.
Программу
Чтений завершило выступление ансамбля украинской песни «Рось» имени Валентина
Иващенко, подарившее и радость, и эстетическое удовольствие собравшимся, многие
из которых были готовы пуститься в пляс.