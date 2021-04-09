Благоустройство Бульвар Науки продолжится, а вышку демонтируют

«Понимаю возмущение жителей состоянием бульвара – это наша зона ответственности. В 2020 году закончились работы на инженерных сетях, возможно, дополнительные деньги на благоустройство бульвара от улицы 7 Армии до улицы Русинова найдутся и в текущем году. Но скорее всего, это перспектива 2022 года», – отметила Людмила Николаевна.

Глава администрации посоветовала работникам спорткомплекса «Волна» не ждать субботника, а выйти и навести порядок на прилегающей территории.

Следующим объектом осмотра стала территория вокруг лицея № 3: здесь тоже планируются изменения. Школу ждет реновация – увеличение площади и, соответственно, близлежащие участки тоже приведут в порядок.

Отдельно обсуждалась судьба злополучной вышки рядом с лицеем и бульваром. Людмила Нещадим полностью поддерживает жителей и разделяет их возмущение непрошенным соседством.

- Вышка была поставлена для улучшения сигнала сотовой связи. Мы проводили рабочее совещание с организацией, которая ее установила, чтобы найти другое решение. И решение найдено. Вышка будет демонтирована и установлена в другом месте, а высота ее вполовину уменьшится, – заверила Людмила Николаевна.

По поводу сквера, расположенного вдоль улицы Константинова и прилегающего к бульвару Науки, Людмила Нещадим отметила, что он является неотъемлемой частью бульвара и обязательно будет благоустроен: «Мы обсуждали это еще в 2020 году. На этот год сквер в планы не включали, но сделаем проект его благоустройства и воплотим его в жизнь. Я рассчитываю, что в скором времени этот уголок Хохлова поля – бульвар Науки – преобразится».

Екатерина Дзюба