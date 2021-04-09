Благоустройство Бульвар Науки продолжится, а вышку демонтируют

«Понимаю
возмущение жителей состоянием бульвара – это наша зона ответственности. В 2020
году закончились работы на инженерных сетях, возможно, дополнительные деньги на
благоустройство бульвара от улицы 7 Армии до улицы Русинова найдутся и в текущем году. Но скорее всего, это
перспектива 2022 года», – отметила Людмила Николаевна.
Глава
администрации посоветовала работникам спорткомплекса «Волна» не ждать
субботника, а выйти и навести порядок на прилегающей территории.
Следующим
объектом осмотра стала территория вокруг лицея № 3: здесь тоже планируются
изменения. Школу ждет реновация – увеличение площади и, соответственно,
близлежащие участки тоже приведут в порядок.
Отдельно
обсуждалась судьба злополучной вышки рядом с лицеем и бульваром. Людмила
Нещадим полностью поддерживает жителей и разделяет их возмущение непрошенным
соседством.
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Вышка была поставлена для улучшения сигнала сотовой связи. Мы проводили рабочее
совещание с организацией, которая ее установила, чтобы найти другое решение. И
решение найдено. Вышка будет демонтирована и установлена в другом месте, а
высота ее вполовину уменьшится, – заверила Людмила Николаевна.
По
поводу сквера, расположенного вдоль улицы Константинова и прилегающего к
бульвару Науки, Людмила Нещадим отметила, что он является неотъемлемой частью
бульвара и обязательно будет благоустроен: «Мы обсуждали это еще в 2020 году.
На этот год сквер в планы не включали, но сделаем проект его благоустройства и
воплотим его в жизнь. Я рассчитываю, что в скором времени этот уголок Хохлова
поля – бульвар Науки – преобразится».
Екатерина
Дзюба