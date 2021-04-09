Фестиваль «Литература и кино» обретает новый формат

Журналистам представили новую дирекцию Фонда «Российский кинофестиваль «Литература и кино».

С 2021 года президентом Российского кинофестиваля «Литература и кино» назначен актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Литвинов. Пост генерального директора Фонда «Российский кинофестиваль «Литература и кино» занял режиссер-постановщик, писатель и сценарист Руслан Тихомиров. В пресс-конференции также принял участие председатель комитета по культуре Гатчинского района Сергей Никитин.

- В этом году мы поставили себе высокую планку и постараемся её держать в течение всего года, - пообещал Сергей Никитин. - Литературная направленность кинофестиваля ставит перед нами очень большие задачи, и мы хотим привлечь к этому кинофоруму молодёжь. Проделана уже достаточно серьёзная работа с главными кинематографическими вузами страны — Всероссийским государственным институтом кинематографии в Москве (ВГИК) и Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения. Благодаря этому сотрудничеству, мы сможем показывать работы молодых кинорежиссеров на нашей гатчинской земле.

Новая дирекция ставит перед собой амбициозные задачи, обещая сохранить многолетние традиции гатчинского кинофорума, поддерживаемого Министерством культуры Российской Федерации, правительством Ленинградской области и администрацией Гатчинского района. По словам Руслана Тихомирова, сейчас идёт формирование новой фестивальной команды. Её основой станет сборный коллектив, который будет представлять как Санкт-Петербург, так и Москву.

- Помимо решения творческих и практических задач, которые стоят перед руководством кинофестиваля, для нас очень важно сохранить прежний дух фестиваля, те главные наработки, которые были сделаны за всю его историю, - говорит Руслан Тихомиров. - С другой стороны, мы постараемся расширить границы фестиваля, поднять его на ещё более высокий уровень узнаваемости, яркости и внутреннего содержания. Надеюсь, мы порадуем не только Гатчину и Ленинградскую область, но и всю Россию новыми достижениями фестиваля.

Представляясь журналистам, новый президент кинофестиваля «Литература и кино» Владимир Литвинов признался, что совсем не ожидал получить такое предложение.

- Я мгновенно согласился, потому что никогда не бывал на этом фестивале, хотя очень хотелось, - сказал Владимир Устинович. - Но дело не только в этом. Вся моя жизнь связана не только с кинематографом, но и с литературой: я — старый книгочей. Люблю как классическую, так и современную литературу. Пытаясь разобраться, что самое главное в этом фестивале, я понял, что в первую очередь это важное культурно-просветительское и социально значимое дело, особенно в наше время, когда чтение стало серьёзнейшей проблемой для молодого поколения. Концентрация на визуализации, на лёгких «картинках» тормозит развитие человека, которое так или иначе проходит через слово. Я считаю, что кинодраматургия — это тоже литература, ведь кино основано на слове, на сценарии.

Уже определено, что XXVII Российский кинофестиваль «Литература и кино» в своем привычном формате пройдет в Гатчине в конце сентября. А в течение года, в рамках фестиваля, нас будут знакомить с режиссерами, литераторами, актёрами, проводя своего рода подготовку к главному кинофоруму. В рамках фестиваля будут показаны новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей, киноистории создания литературных шедевров, ретроспективные показы.

Частью большой фестивальной недели в сентябре 2021 года станет VIII кинофестиваль «Литература и кино» - детям», который в этом году решено совместить с большим «взрослым» кинофестивалем.

- Ну откуда же кинематограф будет черпать кадры сегодня? Конечно, это должны быть молодые, растущие профессионалы! - уверен Руслан Тихомиров. - Поэтому обязательно будем работать над детским кинофестивалем, он будет сохранен.

«Вишенкой на торте» станут кинопраздники «Эхо фестиваля», которые пройдут в ноябре-декабре 2021 года по всей Ленинградской области.

Первым мероприятием фестивальной программы 2021 года стала творческая встреча с президентом фестиваля, заслуженным артистом РФ Владимиром Устиновым, которая состоялась в тот же день, 31 марта в кинотеатре «Победа» в Гатчине.



