Ленинградская область развивает фитнес

Одно из важных направлений, которое планируется развивать в рамках соглашения, - корпоративный спорт. В комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области отметили, что в регионе необходимо увеличить количество физкультурно-спортивных клубов для работников ленинградских предприятий.

Соглашение заключено в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Целью документа является организация мероприятий по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, формированию осознанного отношения к здоровью и активному образу жизни населения всех возрастных групп, а также созданию благоприятных условий для ведения здорового образа жизни.

В октябре 2020 года на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Президент России Владимир Путин отметил, что регулярные занятия физической культурой должны стать устойчивой привычкой, естественной нормой, образом жизни большинства людей в нашем обществе.