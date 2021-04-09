Ленинградская область развивает фитнес

Одно из важных
направлений, которое планируется развивать в рамках соглашения, - корпоративный
спорт. В комитете по физической культуре и спорту Ленинградской области
отметили, что в регионе необходимо увеличить количество физкультурно-спортивных
клубов для работников ленинградских предприятий.
Соглашение заключено в
рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта
«Демография». Целью документа является организация мероприятий по вовлечению
населения в систематические занятия физической культурой и спортом,
формированию осознанного отношения к здоровью и активному образу жизни
населения всех возрастных групп, а также созданию благоприятных условий для
ведения здорового образа жизни.
В октябре 2020 года на
заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Президент России
Владимир Путин отметил, что регулярные занятия физической культурой должны
стать устойчивой привычкой, естественной нормой, образом жизни большинства
людей в нашем обществе.