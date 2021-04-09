«Мы родом из войны…»

По
традиции у памятника «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук
немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» прошел
торжественно-траурный митинг, участниками которого стали ветераны, руководители
Гатчинского района и Вырицкого поселения, депутаты, представители общественных
организаций и школьники.
Памятник
установлен на месте, куда уже после войны были перезахоронены останки детей,
которые погибли в детском концлагере, действовавшим в Вырице во время оккупации.
- Вечная
память детям, заморенным в фашистских застенках. Нет прощения этим злодеяниям,
не хватит слез, чтобы утолить боль. Наш священный долг - помнить, чтобы это не
повторилось никогда! Низкий поклон ветеранам - тем, чье детство украла война, и
кто несмотря на все ужасы пережитого сохранил в сердце любовь и надежду, - сказала
на митинге глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
На
митинге присутствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области
Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Людмила Тептина.
- На
долю вашего поколения выпала самая страшная война в истории человечества, -
обратилась к бывшим малолетним узникам Людмила Тептина. - Война отняла у вас
детство, разлучила с родными и близкими, многие чудом уцелели, оставшись
навсегда «с раненым сердцем, помнящим войну». Ваш жизненный подвиг служит всем
нам нравственным уроком - уроком стойкости, мужества и гуманизма.
Завершился
митинг возложением к памятнику гирлянды и цветов.