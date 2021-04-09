«Мы родом из войны…»

По традиции у памятника «Детям Ленинградской земли, погибшим от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» прошел торжественно-траурный митинг, участниками которого стали ветераны, руководители Гатчинского района и Вырицкого поселения, депутаты, представители общественных организаций и школьники.

Памятник установлен на месте, куда уже после войны были перезахоронены останки детей, которые погибли в детском концлагере, действовавшим в Вырице во время оккупации.

- Вечная память детям, заморенным в фашистских застенках. Нет прощения этим злодеяниям, не хватит слез, чтобы утолить боль. Наш священный долг - помнить, чтобы это не повторилось никогда! Низкий поклон ветеранам - тем, чье детство украла война, и кто несмотря на все ужасы пережитого сохранил в сердце любовь и надежду, - сказала на митинге глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

На митинге присутствовали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, Сергей Коняев и Людмила Тептина.

- На долю вашего поколения выпала самая страшная война в истории человечества, - обратилась к бывшим малолетним узникам Людмила Тептина. - Война отняла у вас детство, разлучила с родными и близкими, многие чудом уцелели, оставшись навсегда «с раненым сердцем, помнящим войну». Ваш жизненный подвиг служит всем нам нравственным уроком - уроком стойкости, мужества и гуманизма.

Завершился митинг возложением к памятнику гирлянды и цветов.