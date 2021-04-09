«Волну» ждёт реконструкция

В здании идет ремонт.
Людмила Нещадим осмотрела все изнутри: большой бассейн, «лягушатник»,
раздевалки, спортзалы - cделано уже достаточно. По словам директора
спорткомплекса Дмитрия Тимофеева, сотрудники многое делали своими руками – сами
штукатурили и красили. Бассейн преобразился, но сделать предстоит существенно
больше.
Как заметила Людмила
Николаевна, действовать надо с учетом приоритетов. В частности, кровля
спорткомплекса требует капитального ремонта – с нее и надо начать, иначе вся
реконструкция пойдет насмарку.
Отдельно поднимался
вопрос об организации скалодрома, существование которого заботит многих
горожан. Существующий вариант размещения не очень приемлем: скалолазы и
бадминтонисты мешают друг другу, спортзалы необходимо разделить. У дирекции
«Волны» есть проект пристройки, где можно было бы разместить скалодром со всеми
удобствами, но все, как всегда, упирается в финансирование.
Людмила Нещадим
согласилась, что отделение скалолазания очень востребовано, и скалодром в «Волне»
обязательно будет. Однако проблем очень много. Есть проектно-сметная
документация, которая проходит экспертизу, и при получении положительного
заключения можно будет планировать бюджет и заявляться на финансирование
области. Но это, по словам Людмилы Николаевны, уже не в текущем году.
«Мы очень ждем передачи
этого объекта в муниципальную собственность, чтобы плотно заниматься его
дальнейшей реконструкцией», – сказала глава администрации.
По данным директора
«Волны», в спорткомплексе регистрируется более 700 посещений в день, и это не
максимальная нагрузка – в период соревнований проходимость еще больше. И даже
на данный момент, несмотря на незавершенность реконструкции, спортивные
федерации готовы проводить там соревнования.
Людмила Нещадим обсудила
с Дмитрием Тимофеевым планы дальнейшей реконструкции комплекса, расширение
площадей, в том числе кортов. Также планируется запроектировать зал для борьбы,
что очень востребовано сегодня. А с учетом того, что рядом будет строиться
школа на 1175 мест, значимость спортивного объекта возрастает еще больше.