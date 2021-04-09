«Волну» ждёт реконструкция

В здании идет ремонт. Людмила Нещадим осмотрела все изнутри: большой бассейн, «лягушатник», раздевалки, спортзалы - cделано уже достаточно. По словам директора спорткомплекса Дмитрия Тимофеева, сотрудники многое делали своими руками – сами штукатурили и красили. Бассейн преобразился, но сделать предстоит существенно больше.

Как заметила Людмила Николаевна, действовать надо с учетом приоритетов. В частности, кровля спорткомплекса требует капитального ремонта – с нее и надо начать, иначе вся реконструкция пойдет насмарку.

Отдельно поднимался вопрос об организации скалодрома, существование которого заботит многих горожан. Существующий вариант размещения не очень приемлем: скалолазы и бадминтонисты мешают друг другу, спортзалы необходимо разделить. У дирекции «Волны» есть проект пристройки, где можно было бы разместить скалодром со всеми удобствами, но все, как всегда, упирается в финансирование.

Людмила Нещадим согласилась, что отделение скалолазания очень востребовано, и скалодром в «Волне» обязательно будет. Однако проблем очень много. Есть проектно-сметная документация, которая проходит экспертизу, и при получении положительного заключения можно будет планировать бюджет и заявляться на финансирование области. Но это, по словам Людмилы Николаевны, уже не в текущем году.

«Мы очень ждем передачи этого объекта в муниципальную собственность, чтобы плотно заниматься его дальнейшей реконструкцией», – сказала глава администрации.

По данным директора «Волны», в спорткомплексе регистрируется более 700 посещений в день, и это не максимальная нагрузка – в период соревнований проходимость еще больше. И даже на данный момент, несмотря на незавершенность реконструкции, спортивные федерации готовы проводить там соревнования.

Людмила Нещадим обсудила с Дмитрием Тимофеевым планы дальнейшей реконструкции комплекса, расширение площадей, в том числе кортов. Также планируется запроектировать зал для борьбы, что очень востребовано сегодня. А с учетом того, что рядом будет строиться школа на 1175 мест, значимость спортивного объекта возрастает еще больше.



