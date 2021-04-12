Что значит столичный статус для Гатчины?

Закон
о внесении изменений в Устав Ленинградской области, где статус столицы региона
присвоен Гатчине, подписан губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко.
«Собственная
столица для региона – это далеко не только вопрос переезда чиновников, а, в
первую очередь, повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие
туризма, транспорта, культуры и спорта. Сегодня есть договоренность с РЖД о
запуске в Гатчину скоростного электропоезда. Дополнительно будем прорабатывать
возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных
поездов, а также – возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленинградской
области с Гатчиной», — прокомментировал губернатор.
По
словам главы региона, поэтапный переезд займет не менее трех лет и завершится к
2024 году.
«Первой
переедет администрация губернатора — те специалисты организационного отдела,
которые работают с моей корреспонденцией. Уже подобран кабинет, где я будут раз
в неделю находиться и вести прием граждан», — рассказал глава региона. В числе
первых переедут также комитет по культуре и туризму, комитет по сохранению
культурного наследия, комитет по делам молодежи, комитет по спорту. Затем
переедут небольшие комитеты — комитет госстройнадзора, комитет
градостроительной политики и другие. Сегодня область ведет переговоры с
Минобороны, Ростелекомом, Росимуществом по поводу помещений в Гатчине. Для
полного переезда необходимо порядка 100 тыс. кв. м. «Мы не планируем тратить на
это бюджетные средства. У нас есть площади в центре Петербурга, которые будут
привлекательны для бизнеса», – добавил глава региона.
Какие
ещё дополнительные «плюсы» принесёт Ленинградской области обретение собственной
столицы? Главный редактор газеты «Знамя труда» Алексей Александров на площадке «Экспертного клуба» делает предположение о том, что «имеющаяся городская
дорожная и фасадная проблематика будет решаться с хорошим ускорением, но
системно, комплексно и с отличным качеством. И это лишь часть приятных
городских изменений, которые принесет в Гатчину только что утверждённый её
региональный столичный статус». Также он отмечает, что для столичного города
немаловажный факт – наличие своей истории.
Член
Общественной палаты Ленинградской области Вероника
Тарбаева уверена, что «собственная столица для региона – это повышение статуса
и рейтинга региона». На площадке «Экспертного клуба» она поделилась своими
аргументами: «Гатчина на роль главного
города подходит по ряду причин — от географического положения и транспортной
доступности до славного прошлого: некогда город уже практически был центром
управления даже не области, а страны… О том, что региональных чиновников ждет
переезд из здания на Суворовском, 67, говорилось уже более 10 лет. Сейчас
решение принято официально. Но разместить в Гатчине 2 тысячи сотрудников
областного аппарата пока негде. Зато это привлечет особое внимание городу
Гатчина в плане развития туризма, транспорта, культуры и спорта. Не секрет, что
каждый районный центр Ленинградской области в год проведения в нем празднования
Дня Ленинградской области преображается после проведенного ремонта, нового
строительства социального объекта и т.д. и т.п., предшествовавшего празднику. В
случае с Гатчиной такое преобразование будет гораздо более масштабно и
долгосрочно. И, конечно же, будет наблюдаться экономический и социальный рост
за счет регионального финансирования».