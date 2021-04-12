Что значит столичный статус для Гатчины?

Закон о внесении изменений в Устав Ленинградской области, где статус столицы региона присвоен Гатчине, подписан губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

«Собственная столица для региона – это далеко не только вопрос переезда чиновников, а, в первую очередь, повышение статуса региона, особое внимание городу, развитие туризма, транспорта, культуры и спорта. Сегодня есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда. Дополнительно будем прорабатывать возможность стыковки расписаний существующих маршрутов и дополнительных поездов, а также – возможность прямого железнодорожного сообщения городов Ленинградской области с Гатчиной», — прокомментировал губернатор.

По словам главы региона, поэтапный переезд займет не менее трех лет и завершится к 2024 году.

«Первой переедет администрация губернатора — те специалисты организационного отдела, которые работают с моей корреспонденцией. Уже подобран кабинет, где я будут раз в неделю находиться и вести прием граждан», — рассказал глава региона. В числе первых переедут также комитет по культуре и туризму, комитет по сохранению культурного наследия, комитет по делам молодежи, комитет по спорту. Затем переедут небольшие комитеты — комитет госстройнадзора, комитет градостроительной политики и другие. Сегодня область ведет переговоры с Минобороны, Ростелекомом, Росимуществом по поводу помещений в Гатчине. Для полного переезда необходимо порядка 100 тыс. кв. м. «Мы не планируем тратить на это бюджетные средства. У нас есть площади в центре Петербурга, которые будут привлекательны для бизнеса», – добавил глава региона.

Какие ещё дополнительные «плюсы» принесёт Ленинградской области обретение собственной столицы? Главный редактор газеты «Знамя труда» Алексей Александров на площадке «Экспертного клуба» делает предположение о том, что «имеющаяся городская дорожная и фасадная проблематика будет решаться с хорошим ускорением, но системно, комплексно и с отличным качеством. И это лишь часть приятных городских изменений, которые принесет в Гатчину только что утверждённый её региональный столичный статус». Также он отмечает, что для столичного города немаловажный факт – наличие своей истории.

Член Общественной палаты Ленинградской области Вероника Тарбаева уверена, что «собственная столица для региона – это повышение статуса и рейтинга региона». На площадке «Экспертного клуба» она поделилась своими аргументами: «Гатчина на роль главного города подходит по ряду причин — от географического положения и транспортной доступности до славного прошлого: некогда город уже практически был центром управления даже не области, а страны… О том, что региональных чиновников ждет переезд из здания на Суворовском, 67, говорилось уже более 10 лет. Сейчас решение принято официально. Но разместить в Гатчине 2 тысячи сотрудников областного аппарата пока негде. Зато это привлечет особое внимание городу Гатчина в плане развития туризма, транспорта, культуры и спорта. Не секрет, что каждый районный центр Ленинградской области в год проведения в нем празднования Дня Ленинградской области преображается после проведенного ремонта, нового строительства социального объекта и т.д. и т.п., предшествовавшего празднику. В случае с Гатчиной такое преобразование будет гораздо более масштабно и долгосрочно. И, конечно же, будет наблюдаться экономический и социальный рост за счет регионального финансирования».