Мексиканский тушкан? Нет, шанхайский барс!

В конце марта в гатчинскую полицию обратилась 82-летняя жительница Аэродрома, которую обманул спекулянт. На улице Новоселов к ней подошел мужчина и предложил купить норковую шубу. Женщина согласилась и пошла за деньгами в банк, так как наличных дома не было. Сняла деньги, расплатилась с продавцом, а когда он ушел, обнаружила, что шуба, купленная за 95 тысяч рублей, не норковая, а искусственная.

Потерпевшая назвала приметы преступника: на вид около 50 лет, европейского типа внешности, в темной одежде и белых носках.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и отдела по борьбе с имущественными преступлениями, при содействии сил ГУ МВД 7-го апреля задержали в Петербурге 38-летнего уроженца Ставропольского края Петра Ц., ранее судимого.

Гражданина Ц. арестовали и поместили в изолятор временного содержания. Он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.