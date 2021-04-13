Мексиканский тушкан? Нет, шанхайский барс!

В конце марта в гатчинскую полицию обратилась
82-летняя жительница Аэродрома, которую обманул спекулянт. На улице Новоселов к
ней подошел мужчина и предложил купить норковую шубу. Женщина согласилась и
пошла за деньгами в банк, так как наличных дома не было. Сняла деньги,
расплатилась с продавцом, а когда он ушел, обнаружила, что шуба, купленная за
95 тысяч рублей, не норковая, а искусственная.
Потерпевшая назвала приметы преступника: на вид около
50 лет, европейского типа внешности, в темной одежде и белых носках.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска
и отдела по борьбе с имущественными преступлениями, при содействии сил ГУ МВД
7-го апреля задержали в Петербурге 38-летнего уроженца Ставропольского края
Петра Ц., ранее судимого.
Гражданина Ц. арестовали и поместили в изолятор
временного содержания. Он проверяется на причастность к аналогичным
преступлениям.