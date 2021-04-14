Гатчинская молодёжь выбирает ЗОЖ!

Акция стартовала с
танцевального флешмоба на улице Соборной. День здоровья продолжился спортивным
квестом «Время быть здоровым!», в котором приняли участие пять команд в двух
возрастных группах: 14-17 лет и 18-35 лет. Им предстояло пройти восемь точек и
добраться до конечной станции квеста – Гатчинского Дворца Молодежи быстрее
всех.
На станциях «Угадай
спортсмена», «Паутинка, «Гусеница», «Зарядка», «Лечебные травы», «Лабиринт»,
«Пословица» участников ждали интересные задания и головоломки.
Одной из самых интересных
точек маршрута стала станция «Скорая помощь». Здесь участников ждали настоящие профессионалы
– команда Гатчинской станции скорой помощи в составе выездных фельдшеров
Евгения Попова и Ольги Тютюнниковой, а также медбрата Артема Трескина. Команды
должны были продемонстрировать свои знания и умения по оказанию первой
медицинской помощи: проверить пульс, транспортировать пострадавшего, собрать
кислородное оборудование и выполнить непростое задание – сыграть в необычный медицинский дартс.
Самыми быстрыми в
возрастной категории 14-17 лет стали участники команды «Плачь и смотри»,
которые заняли первое место. На втором месте – команда «Пусть говорят», на
третьем - команда «Донь Волейболь».
В возрастной категории 18-35 лет победу одержала команда «Гатчинские пробежки», второе место присудили команде Гатчинской ДЮСШ № 3.