Гатчинская молодёжь выбирает ЗОЖ!

Акция стартовала с танцевального флешмоба на улице Соборной. День здоровья продолжился спортивным квестом «Время быть здоровым!», в котором приняли участие пять команд в двух возрастных группах: 14-17 лет и 18-35 лет. Им предстояло пройти восемь точек и добраться до конечной станции квеста – Гатчинского Дворца Молодежи быстрее всех.

На станциях «Угадай спортсмена», «Паутинка, «Гусеница», «Зарядка», «Лечебные травы», «Лабиринт», «Пословица» участников ждали интересные задания и головоломки.

Одной из самых интересных точек маршрута стала станция «Скорая помощь». Здесь участников ждали настоящие профессионалы – команда Гатчинской станции скорой помощи в составе выездных фельдшеров Евгения Попова и Ольги Тютюнниковой, а также медбрата Артема Трескина. Команды должны были продемонстрировать свои знания и умения по оказанию первой медицинской помощи: проверить пульс, транспортировать пострадавшего, собрать кислородное оборудование и выполнить непростое задание – сыграть в необычный медицинский дартс.

Самыми быстрыми в возрастной категории 14-17 лет стали участники команды «Плачь и смотри», которые заняли первое место. На втором месте – команда «Пусть говорят», на третьем - команда «Донь Волейболь».

В возрастной категории 18-35 лет победу одержала команда «Гатчинские пробежки», второе место присудили команде Гатчинской ДЮСШ № 3.