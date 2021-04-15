«Книжкина неделя» вместе с детской библиотекой

Ребята не только знакомились с новыми интересными книжками, но и встречались с современными детскими писателями, участвовали в конкурсах, викторинах и мастер-классах.

Открытие Недели детской книги в гатчинской детской библиотеке началось с небольшого спектакля по книге Хелен Докерти «Научись скорей читать!», который подготовили юные артисты из образцовой театральной студии «Сказка» Центра творчества юных (руководитель В.Н. Александрова).

Почётным гостем дня открытия Недели детской книги стала известная детская писательница из Санкт-Петербурга, давний друг детской библиотеки Анна Игнатова. В профессии писателя, как и в любой другой, есть свои секреты. И Анна Игнатова щедро поделилась ими с маленькими читателями, признавшись, что едва ли не самое сложное для писателя — придумать название для своей книги. Вместе с Анной Сергеевной ребята посмотрели весёлый мультик, созданный по мотивам одного из её стихотворений.

Анна Игнатова не только пишет стихи, рассказы и повести, но и творит самые настоящие чудеса из обыкновенного пластилина. На этот раз она привезла в Гатчину выставку своих творческих работ. Теперь эту замечательную выставку может увидеть каждый в читальном зале в часы работы библиотеки.

8 апреля в библиотеке прошла творческая встреча с гатчинским детским писателем Светланой Мартыновой. У Светланы Андреевны вышли уже три книги - «Бакс и дядюшка Сквозняк», «Медведь из старого чемодана» и «Медведь из старого чемодана. Путешествия». Как рассказала детям Светлана Андреевна, по своей основной профессии она архитектор, а сказочные истории стала сочинять для своей маленькой внучки. Эти истории о том, как грустно живется забытым игрушкам.

9 апреля ребята встретились с писательницами Анной и Софьей Ремез. Прозаик и переводчик, член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор десяти талантливых книг, Анна Ремез часто бывает в Гатчине. Журналист, сценарист и прозаик Софья Ремез представила свою книгу «Дневник Гоши Куницына, ученика 4-а класса».

В субботу, 10 апреля, прошла творческая встреча с писателем, лауреатом Всероссийской литературной премии им. С. Маршака и международной детской литературной премии им. Владислава Крапивина Кристиной Стрельниковой. Гостья библиотеки без всякого труда нашла общий язык с подростками, ведь речь шла о важных для них вещах — о понимании и непонимании, об одиночестве и вынужденной «глухоте».

Одна из её книг так и называется - «Не в контакте». Это сборник стихов, обращённый именно к подросткам. Стоит только просмотреть оглавление («Школьный психолог», «Говори», «Молчи», «Тринадцатилетней», «Выйди из класса», «Загадка первой любви», «Кто я»), чтобы понять, почему ребята так внимательно слушали Кристину.

Также Кристина Стрельникова представила свою новую книгу «День глухого кита». В этой повести рассказывается о «неправильном» подростке, который вдруг перестаёт слышать после семейного конфликта. Главный герой погружается в тишину, где нет не только нотаций и упрёков, но и болтовни с приятелями или разговоров по душам с родителями...

В этот же день маленькие друзья библиотеки приняли участие в мастер-классе по скрап-букингу, на котором учились делать оригинальные открытки. А в понедельник, 12 апреля, в детской библиотеке прошла творческая онлайн-встреча с детским писателем, лауреатом премии С.Я. Маршака, лонглистером премии «Дебют», финалистом премии им. Владислава Крапивина Анной Анисимовой.

По уже сложившейся доброй традиции на Неделе детской книги подводили итоги прошлого библиотечного года. Грамотами и книгами современных детских писателей наградили как самых маленьких читателей, так и подростков. Таких среди гатчинских детей оказалось немало.

Среди дошколят и учеников начальных классов лучшими читателями оказались Анна Игнатенко, Иван и Глеб Протасеня, Анастасия Введенская, Рудольф Аминов, Даниил Демин, Карина Савосина, Борислав Головань, Дарья Милькова, Мария Викулова, Леонид Щукин, Галина Хан, Вероника Пионтковская, Камила Садыкова.

Лучшие читатели-подростки - Татьяна Бескиер, Алена Васильева, Анна и Софья Юхмановы, Артем Дьячков, Анастасия Данилова, Алина Роголь, Анастасия Сидоренкова, Екатерина Сахарова, Вадим Поляков, Виктория Будякова, Полина Пивоварова.

Кстати, накануне Недели детской книги наградили и победителей сетевого межрегионального конкурса «Лесенка стихов», организованного детской библиотекой. Конкурс был посвящён современной детской российской поэзии, но ребята присылали и свои собственные стихотворения. Всего на конкурс пришло 126 видероликов из разных уголков нашей страны — от Санкт-Петербурга до Алтайского края. Конечно, участие в конкурсе принимали и ребята из Гатчины и района. В профессиональное жюри конкурса вошли учитель русского языка и литературы, филолог Людмила Воробьёва, актриса гатчинского театра «За углом» Наталья Воробьёва и детский писатель Анна Игнатова.

Все участники конкурса «Лесенка стихов» получили дипломы и подарки. А лучшими стали Олег Тааме, Соня Кнурова, Соня Кубова, Катя Лосюкова, Анна Фоломеева, Дмитрий Маликов, Алена Иванова, Александра Малышкина, Евгений Степанов, Татьяна Алексеева, Елена Слепнева, Егор Мацкевич, Лиза Толмачева, Ульяна, Василиса и Мариам Кирилловых, София Сереброва, Екатерина Осипова.



