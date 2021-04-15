Ногой в живот полицейского?!

10-го апреля, днем, патрулируя Большие Колпаны, экипаж ГИБДД остановил на Садовой улице автомобиль Chevrolet под управлением местного жителя – 40-летнего Владислава Г. Судя по запаху и невнятной речи, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Протокол не подписал. Вместо этого нецензурно ругал полицейских и угрожал им физической расправой. На замечания не реагировал, а в довершение всего ударил сотрудника полиции ногой в живот.

В отношении гражданина Г. применили физическую силу и спецсредства, доставили в дежурную часть и поместили в изолятор временного содержания. Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.