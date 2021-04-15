Ногой в живот полицейского?!

10-го
апреля, днем, патрулируя Большие Колпаны, экипаж ГИБДД остановил на Садовой
улице автомобиль Chevrolet под управлением местного жителя – 40-летнего
Владислава Г. Судя по запаху и невнятной речи, водитель находился в состоянии
алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования
отказался. Протокол не подписал. Вместо этого нецензурно ругал полицейских и
угрожал им физической расправой. На замечания не реагировал, а в довершение
всего ударил сотрудника полиции ногой в живот.
В
отношении гражданина Г. применили физическую силу и спецсредства, доставили в
дежурную часть и поместили в изолятор временного содержания. Следственным
отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное
дело по части 1 статьи 318 УК РФ.