В разбойном нападении на цветочный магазин в Гатчине подозревается оправданный присяжными убийца

В разбойном нападении на цветочный магазин в Гатчине подозревается оправданный присяжными убийца

Сотрудники гатчинской полиции задержали преступника, совершившего разбойное нападение на цветочный магазин в Гатчине на Соборной. Грабителем оказался житель Петербурга, находящийся под судом за двойное убийство.

Рубрики : Криминал     15 Apr 2021

3-го апреля около десяти вечера по телефону «02» в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение о том, что в Гатчине на ул. Соборной в магазине «Цветовик» произошло вооруженное нападение на продавца. При выезде на место оперативники установили обстоятельства происшедшего. В магазин вошел неизвестный мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, приказал девушке-продавцу: «Давай кассу!». Так как в кассе ничего не было, преступник схватил ее телефон марки Honor скрылся.

Потерпевшая назвала приметы грабителя: на вид 30 лет, невысокий, в черной куртке с капюшоном, в перчатках и в маске. Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по статье «разбой с применением оружия».

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий, а также в результате реализации оперативной информации было установлено, что к совершению данного преступления причастен 37-летний уроженец Ленинграда Александр Д., проживающий в Малом Верево, ранее судимый. 13-го апреля он был задержан в Малом Верево на Киевском шоссе. В результате неотложных следственных действий у него изъяли похищенный смартфон и орудие преступления – пневматический пистолет ПМ. В качестве меры пресечения избран арест, фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщается в соцсети «ВКонтакте», у Александра – биография закоренелого преступника. В 2004 году во время прохождения службы в военной разведке он отправился в увольнение и возле Казанского собора в Петербурге изуродовал ножом случайную девушку. Военный суд отправил его на восемь лет за решетку. Давыдов отбыл полный срок, вернулся – и преступная карьера пошла по нарастающей.

В 2019-м его обвинили в зверском убийстве матери и отчима в собственной квартире на Планерной. Он во всём сознался, есть видеозапись его признательных показаний. Но потом резко отказался от своих слов и потребовал суда присяжных. Присяжные вынесли оправдательный вердикт. Теперь список обвинений пополнился разбойным нападением на гатчинский цветочный салон. Правоохранители выясняют, на каком основании социально опасный персонаж гулял по улицам Гатчинского района.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+