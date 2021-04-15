В разбойном нападении на цветочный магазин в Гатчине подозревается оправданный присяжными убийца

3-го апреля около десяти вечера по телефону «02» в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение о том, что в Гатчине на ул. Соборной в магазине «Цветовик» произошло вооруженное нападение на продавца. При выезде на место оперативники установили обстоятельства происшедшего. В магазин вошел неизвестный мужчина и под угрозой предмета, похожего на пистолет, приказал девушке-продавцу: «Давай кассу!». Так как в кассе ничего не было, преступник схватил ее телефон марки Honor скрылся.

Потерпевшая назвала приметы грабителя: на вид 30 лет, невысокий, в черной куртке с капюшоном, в перчатках и в маске. Следственным управлением было возбуждено уголовное дело по статье «разбой с применением оружия».

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий, а также в результате реализации оперативной информации было установлено, что к совершению данного преступления причастен 37-летний уроженец Ленинграда Александр Д., проживающий в Малом Верево, ранее судимый. 13-го апреля он был задержан в Малом Верево на Киевском шоссе. В результате неотложных следственных действий у него изъяли похищенный смартфон и орудие преступления – пневматический пистолет ПМ. В качестве меры пресечения избран арест, фигурант помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщается в соцсети «ВКонтакте», у Александра – биография закоренелого преступника. В 2004 году во время прохождения службы в военной разведке он отправился в увольнение и возле Казанского собора в Петербурге изуродовал ножом случайную девушку. Военный суд отправил его на восемь лет за решетку. Давыдов отбыл полный срок, вернулся – и преступная карьера пошла по нарастающей.

В 2019-м его обвинили в зверском убийстве матери и отчима в собственной квартире на Планерной. Он во всём сознался, есть видеозапись его признательных показаний. Но потом резко отказался от своих слов и потребовал суда присяжных. Присяжные вынесли оправдательный вердикт. Теперь список обвинений пополнился разбойным нападением на гатчинский цветочный салон. Правоохранители выясняют, на каком основании социально опасный персонаж гулял по улицам Гатчинского района.